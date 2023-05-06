Пригожин потребує не снарядів: політолог розтлумачив останні заяви "кухаря Путіна"

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин за останні кілька днів зробив ряд скандальних заяв щодо виходу його підрозділів з Бахмута. Це може бути пов’язано з тим, що він збирається утекти від поразки напередодні контрнаступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він додав, що істерика Пригожина пов’язана зовсім не зі "снарядним голодом".

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Повернеться в Африку

На його думку, цими заявами Пригожин намагається легітимізувати свою втечу з Бахмута, після чого ми, цілком ймовірно, зможемо його побачити десь в Африці. Перед втечею йому потрібно утилізувати рештки в’язнів, яких він найняв для війни, адже ніхто їх не збирається відпускати на волю в Росії.

"Він воював з корисливих цілей, воював за грошові потоки. У нього в російському міноборони сиділи свої люди, які відповідали у тому числі за матеріально-технічне постачання. Тепер цих людей викинули з міністерства, а його самого позбавили доступу до грошових потоків", – заявив Ейдман.

Ігор Ейдман про останні заяви Пригожина : дивитись відео

Пригожин – наслідок політики Путіна

Соціолог вважає, що Путін свідомо допустив те, що Пригожин та російське міноборони перебувають в перманентному конфлікті. Це ослаблює обидві сторони й робить їх залежними від Путіна. Але така система влади була для нього успішною у мирний час, а в умовах інтенсивної війни такі суперечки завдають шкоду російські армії.

"Він, як пахан, який сидить на троні, а навколо нього дрібні шахраї, які гризуться, сваряться між собою, але останнє слово завжди за Путіним. Вони всі залежні від нього. Те, що вони постійно сваряться між собою, лише посилює їхню залежність від пахана Путіна", – розповів Ейдман.

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