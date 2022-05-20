Остання надія, – рідні оборонців Маріуполя пояснили, чому звертаються здебільшого до Ердогана
Рідні захисників Маріуполя продовжують звертатись до світових лідерів із проханням врятувати їхніх близьких. Вони пояснили, чому насамперед закликають допомогти президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Про це на пресконференції у Стамбулі розповіли рідні захисників Маріуполя, інформує 24 канал. Там вони знову попросили Ердогана допомогти зберегти життя людей, які борються за місто.
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Чому звертаються до Ердогана
За їхніми словами, вони звернулись за допомогою до президента Туреччини, оскільки бачать його гарантом людських цінностей. Зокрема в Москві.
Ми бачимо любов, силу та вагу у світовому масштабі. Це людина, яка може забезпечити діалог з Володимиром Путіним. Ми вважаємо, що президент Туреччини – це остання надія,
– зазначили рідні.
Родичі захисників Маріуполя, додали, що сподіваються на його допомогу в цьому нелегкому питанні та вірять, що Ердоган зможе їм зарадити. Саме тому, їхня увага прикута до нього.
Повна пресконференція рідних захисників Маріуполя: дивіться відео Генерального консульства України в Стамбулі
Евакуація українських військових з "Азовсталі": що відомо
- Російські окупанти вщент знищили потужними обстрілами Маріуполь. Однак українські захисники продовжували тримати оборону на "Азовсталі".
- Загарбники нещадно цілими днями гатили по заводі, де перебували захисники з усієї зброї, яка в них була. Вони закидали його потужними авіабомбами, а також гатили з артилерії.
- Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 13 травня розповіла, що евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Вона зазначила, що посередницею в цих перемовинах буде Туреччина.
- Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.
- Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки. Усіх їх пообіцяли повернути на підконтрольну територію України за процедурою обміну.
- У Генштабі ЗСУ наголосили, що заходи з порятунку українських захисників, які залишаються на території "Азовсталі", продовжуються. Та повідомили, що завдання командирів, які там перебувають – зберегти життя особового складу.
- Сьогодні, 20 травня, у Маріуполі відбувається спецоперація з виведення наших воїнів з "Азовсталі". Один із командирів гарнізону, підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.
- У розвідці Міністерства оборони Великої Британії повідомили, що "Азовсталі" вже вийшло близько 1700 українських військових. Утім, на заводі залишається ще невідома кількість українських захисників.
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