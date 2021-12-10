Останнє американське попередження: САП більше не може бути без голови

9 грудня у світі відзначили Міжнародний день боротьби із корупцією. Із цієї нагоди пропоную згадати, яка в Україні ситуація у цій сфері.

Зараз в Україні все більш-менш непогано в царині боротьби з корупцією. Головне – не наврочити, адже є сили, які повсякчас намагаються зламати цю систему.

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Головна проблема з корупцією в Україні – саме серед найвищих чиновників та посадовців. Не варто їхню корупцію порівнювати з "побутовою".

Антикорупційні органи в Україні

Корупцією серед українських топових чиновників опікується Національне антикорупційне бюро, чиї детективи розслідують усі випадки злочинної діяльності. Із цією структурою у нас все добре.

Нею дотепер керує перший в історії незалежний директор Артем Ситник. Однак на цій посаді він перебуватиме до квітня 2022 року, а далі можуть бути спроби посадити в це крісло керовану і підконтрольну людину. Однак про ці проблеми нам зарано говорити.



НАБУ до квітня 2022 року керуватиме Артем Ситник / Фото Getty Images

Детективи НАБУ злочини можновладців розслідують, а Вищий антикорупційний суд має право їх судити й саджати до в'язниці.

Тобто НАБУ – це перша ланка антикорупційної протидії, а ВАКС – уже фінальна ланка цієї протидії.

Із Антикорсудом зараз теж наче все добре. Його довго створювали і затягували з тим як могли, але тепер все справно функціонує.

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Утім між НАБУ та ВАКС – між першою і фінальною ланкою боротьби з корупцією – є ще одна "проміжна". Мовиться про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка спостерігає за діяльністю Бюро та є представником держави і стороною обвинувачення у ВАКС.

Усі три організації, в ідеалі, мають допомагати одна одній та підсилювати. Однак корупціонерам вкрай невигідно, щоб вони функціонували в Україні, тож вони постійно шукають способів цю синергію зруйнувати.

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САП без голови

Їм вдалося зламати ту проміжну ланку. САП уже 15 місяців не має голови, бо його призначення штучно затягують.

Від початку створення, керівником Антикорпрокуратури був Назар Холодницький. Так склалося, що із головою НАБУ у них була нездорова конкуренція й мало не ворожнеча, що негативно вплинула на ефективність спільної роботи.



Керівником САП з моменту створення був Назар Холодницький / Фото 24 каналу

Згодом вони наче знайшли спільну мову й спрацювалися, але Холодницький пішов у відставку. Замінив його атовець і кіборг Максим Грищук, який став лише виконувачем обов'язків голови САП і не мав повного функціоналу керівника відомства.

Назар Холодницький пішов з відповідної посади ще у серпні 2020 року, тож САП понад рік не має керівництва.

А з призначенням голови відбувається справжній цирк, навіть попри те, що іноземні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд і США багато разів буквально вимагали від влади кадрових змін.

Президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв та обіцяв, що голову САП призначать з дня на день. Втім комісія, яка обирає з кількох кандидатів, цинічно затягує процедури й перетворила відбір на фарс.

Кандидатами в очільники прокуратури є 2 людей:

детектив НАБУ Олександр Клименко, від якого в захваті усі правозахисники;

прокурор з Офісу генпрокурора Андрій Синюк, про якого зараз кажуть, що він мало не продався Банковій.

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Перший кандидат, Олександр Клименко, по усіх пунктах обходить Андрія Синюка. Ймовірно, тому Банкова й зриває цей конкурс.

Потенційний переможець на посаду голови САП свого часу також робив розслідування проти Олега Татарова. Подейкують, що з боку цього співробітника Офісу Президента є така собі помста, щоб детектив НАБУ конкурс програв.



Олександр Клименко робив розслідування проти Олега Татарова / Фото з сайту Credence

Експерти припускають, що Татаров у тандемі з Андрієм Портновим, який був головою Адміністрації експрезидента Віктора Януковича, має запасний план, щоб зірвати призначення керівника Антикорпрокуратури. Мовиться про Окружний адмінсуд міста Києва та суддю Павла Вовка.

Американці потужно втрутилися в ситуацію й оголосили санкції проти Портнова. Це досить прозорий натяк, що подібні санкції можуть запровадити й проти чинного співробітника ОП.

М'яч нині на полі Банкової, і дуже сподіваюсь, що натяки США там правильно зрозуміли, відтак припинять штучно затягувати конкурс й дозволять перемогти гідному кандидату й антикорупційні правоохоронці нарешті зможуть нормально працювати.