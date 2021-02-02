Олександр Визволитель, Ярослав Мудрий і буде Володимир Отруювач трусів, – промова Навального

У Москві судять опозиціонера Олексія Навального. За ґрати політика можуть відправити через звинувачення у справі "Ів-Роше". Перед тим, як суд вирушив у нарадчу німнату, Навальний виголосив своє останнє слово.

Джерело: The Bell

Федеральна служба виконань покарань попросила для Навального 3 з половиною роки ув'язнення.

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Навальний про справу, у якій його судять

Сам Навальний в своїй промові до суду зауважив, що його справа виглядає "дивнувато".

Ось сидять двоє (сторона обвинувачення – 24 канал): один з них каже, давайте посадимо за те, що він з'являвся не по понеділках, а по четвергах. Інший – давайте посадимо Навального за те, що вийшов з коми та не прийшов в інспекцію,

– зауважив Навальний.

Справа у тому, що політик мав "відмічатись" у правоохоронних органах, оскільки отримав умовний термін. Проте спочатку йому перенесли день, коли це робити, а згодом – він перебував у комі.

Опозиціонер каже, що справа – закрита

Сам опозиціонер каже, головне – не це, а те, що справа, у який він – підсудний, – давно закрита.

"Суть у тому, щоб мене посадити у справі, у якій мене вже визнали невинуватим і вона вже визнана сфабрикованою. І це не просто моя думка", – сказав Навальний.

Раніше Європейський суд з прав людини визнав, що у так званій "справі Ів-Роше" немає навіть складу злочину. Росія визнала це рішення ЄСПЛ, проте компенсації не виплатила. А брат Навального "відсидів" 3,5 роки за вироком російських служителів Феміди.

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Причина – ненависть "людини, що сидить у бункері"

Причиною таких дій опозиціонер назвав "ненависть і страх однієї людини, яка живе в бункері".

Мало того, що я вижив і не сховався. Я ще сильніше його образив тим, що я не сховався десь у меншому бункері. А потім відбулось щось зовсім страшне – я взяв участь у розслідуванні свого отруєння і ми довели, що саме Путін, використовуючи ФСБ, здійснив замах,

– сказав Навальний.

Єдиним методом Путіна опозиціонер назвав "вбивати людей".

"Скільки би він не зображав великого лідера, його образило, що в історію він увійде, як отруйник. Був Олександр Визволитель, Ярослав Мурий і буде Володимир Отруювач трусів", – завершив Навальний.

Мета процесу над Навальним – залякати людей

Опозиціонер наголосив, що неважливо, чи посадять його чи ні, головне для режиму – залякати мільйони. Саме для цього влаштували цей показовий процес. Наостанок підсудний політик закликав не боятись і подякував тим, хто виходить на вулиці.

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Коротко про суд над Олексієм Навальним: