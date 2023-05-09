Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені Зеленським, – Данілов
Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу українських військових. Зокрема, терміни та напрямки просування.
Немає людей, які точно знають всі плани України щодо контрнаступу. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.
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Рішення щодо термінів та напрямків ухвалюватимуть у кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни.
Остаточні плани ще не затверджено,
– зазначив Данілов.
Кілька варіантів контрнаступу
Данілов розповів, що опрацьовують кілька варіантів контрнаступу. Вони всі перебувають у роботі. Залежить від обставин, які будуть на той час, ухвалюватимуться певні рішення.
"Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу). Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", – підсумував Данілов.
Росіяни панікують через контрнаступ
- Російські загарбники бояться контрнаступу ЗСУ. Вони активно готуються до нього у Запорізькій та Херсонській областях. Риють траншеї та проводять інженерні роботи.
- В окупованому Криму періодично квітне "бавовна", росіяни метушаться й терміново зводять оборону. Очевидно, що втрата Криму стане ляпасом для Росії.
- Наразі ж окупанти тікають зі Скадовська. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що вони згортають там так звані "адміністрації".