Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затверджені Зеленським, – Данілов

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу українських військових. Зокрема, терміни та напрямки просування.

Немає людей, які точно знають всі плани України щодо контрнаступу. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє 24 Канал.

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Рішення щодо термінів та напрямків ухвалюватимуть у кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни.

Остаточні плани ще не затверджено,

– зазначив Данілов.

Кілька варіантів контрнаступу

Данілов розповів, що опрацьовують кілька варіантів контрнаступу. Вони всі перебувають у роботі. Залежить від обставин, які будуть на той час, ухвалюватимуться певні рішення.

"Не потрібно очікувати чи не очікувати (контрнаступу). Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема", – підсумував Данілов.

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