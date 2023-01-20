У Росії значні бойові втрати і вичерпуються боєприпаси, – голова Пентагону на "Рамштайні"

Російська армія виснажена кривавою і цинічною війною проти України. Кремль залишився практично без допомоги, коли весь світ об'єднався довкола України, яка протистоїть агресору.

Про це на засіданні у форматі "Рамштайн", яке 20 січня відбувається у Німеччині, заявив голова Пентагону Ллойд Остін. Він наголосив на тому, що в Росії закінчуються боєприпаси, і вона зазнає значних бойових втрат.

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Остін наголосив на ізоляції Росії

Остін сказав, що зараз Москва "звертається до своїх небагатьох партнерів, щоб поповнити запаси свого трагічного і непотрібного вторгнення, але навіть Іран і Північна Корея не визнають, що вони постачають у Росію"

Просто порівняйте це з хвилею підтримки вільної та суверенної України, яка представлена в цій залі,

– сказав Остін делегатам.

Що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн"