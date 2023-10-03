Окупанти скинули 3 бомби у районі Зміїного, – Гуменюк пояснила, яка їхня мета

2 жовтня російські окупанти знову скинули три керовані авіабомби у напрямку і районі острова Зміїний. Для цього вони використовували тактичну авіацію.

Таким чином, російські загарбники намагаються повернути собі панування в Чорному морі. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому окупанти кидають бомби на острів Зміїний

За словами Гуменюк, 2 жовтня окупанти використовували тактичну авіацію для скидання керованих авіабомб у напрямку і районі острова Зміїний. Було скинуто три такі бомби.

Це говорить про те, що загарбники намагаються повернути собі панування в Чорному морі та диктувати свої умови цивільного судноплавства. Їх дратує те, що працює гуманітарний коридор,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Таким чином, росіяни намагаються дискредитувати Україну як здатну забезпечувати безпеку гуманітарного коридору.

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