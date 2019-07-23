"Острів Львів": художник на виставці нетипово зобразив місто Лева

Харківський художник Артем Погрібний у Львові презентував свою особливу виставку. У ній автор зобразив місто островом на воді. У своїх роботах художник велику увагу приділив архітектурним деталям і додав річку. якої насправді не існує.

У галереї "Мадам Пальмгрен" Артем Погрібний презентував свою персональну виставку, на його роботах Львів виглядає цілком незвично.

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"Острів Львів" – саме таку назву має вражаюча виставка. Глядача одразу зустрічає перша картина – Львів на воді. Річка – це такий віртуальний подарунок львів'янам від Артема Погрібного.

Я так звик, що в кожному місті є річка. У Львові взагалі нема річки, але кажуть, що вона тече підземеллями. Мої картини – це така фантазія на тему, що кожне місто має мати свою ріку,

– пояснив задум художник.



Виставка має назву "Острів Львів"



У галереї "Мадам Пальмгрен" Артем Погрібний презентував свою персональну виставку

Художник зобразив і панорами Львова. Він сказав, що його друзі повели митця на один з дахів Львова, звідки він і намалював картини з панорами міста.



Панорами Львова

Після персональних виставок у Берліні, Брюсселі, Варшаві, Вільнюсі художник вперше продемонстрував себе у Львові. Артем Погрібний працює у Харкові реставратором, тому велику увагу приділяє деталям, звідти й народилися полотна, де візуалізував типово галицькі словечка: "бамбетль", "креденс", "філіжанка". Нетуристичні закапелки міста харків'янину показувала львівська художниця Анна Атоян.

Мені здалося, що він знайде те, що нам, львів'янам, можливо, не помітно, бо ми кожен день бачимо це,

– пояснила львівська художниця Анна Атоян.

Директорка галереї "Мадам Пальмгрен" Вікторія Рибак наголосила, що Артем Погрібний має дуже проникливий погляд на львівську історію та пам'ять.

Важливо! У галереї "Мадам Пальмгрен" у Львові виставка триватиме до 8 серпня. Вона доступна щодня, без вихідних.