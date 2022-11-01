В оточенні Путіна назріває конфлікт, – Подоляк про останні заяви Пригожина

Пригожин заявив, що Володимир Зеленський, попри те, що є ворогом Росії, насправді є сильним лідером. Це показник того, що у Кремлі не все так добре, й в оточенні Путіна назріває конфлікт.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Пригожин утверджується в Росії як політична сила.

Важливо Вплив Пригожина значно зростає в Росії: як це може зашкодити Путіну

В оточенні Путіна наростає конфлікт

Подоляк зазначив, що в оточенні Путіна наростає конфлікт. Пригожин усе більше виходить у публічну площину й намагається бути активним гравцем зі значно більшими повноваженнями. Насправді можна говорити навіть про те, що Пригожин є більш адекватним з точки зору управління.

У розумінні, як управляти силовою вертикаллю. Путін уже не є іконою, зокрема, і для Пригожина. І це вкрай симпатичні ознаки того, що починається велика внутрішня війна за те, хто й ким буде після програшу у війні Росії,

– зауважив радник глави Офісу Президента України.

Фейки Росії в ООН

Він продовжив, що від Росії нудить уже весь світ. Зокрема, показовим є те, як навіть Албанія заявила про небажання слухати про комарів, брудні бомби від Небензі.

"Це, до речі, ще одна симптоматика того, що треба докорінно змінювати ООН, як інституцію. Це дуже важливо", – наголосив Подоляк.

Подоляк про останні заяви Пригожина: дивіться відео

Україна повертає світ у міжнародне право

За його словами, Україна нині намагається повернути світ у міжнародне право. Воно було грубим чином порушене Росією ще в 2008 році, коли вона атакувала Грузію. Тому заяви пана Мєдвєдєва про те, що на деокупацію територій, які Кремль вважає своїми, вони відповідатимуть ядерною зброєю є абсурдними.

Мєдвєдєв буде потім сидіти на такій спеціальній лаві, в будь-якому місці. Там буде йти трибунал, і він тоді буде розказувати про свої мотиви, навіщо він погрожував ядерною зброєю неядерній державі. Як наступальною зброєю, як зброєю, яку не можна використовувати в рамках глобальної доктрини ядерного стримування,

– підкреслив радник глави Офісу Президента України.

Новини Росії: останні події