Українські війська взяли Бахмут у напівоточення: Череватий пояснив, що це означає

У Міноборони України констатували, що наші бійці рухаються до повного оточення Бахмута на Донеччині. Для окупантів це не передбачає нічого хорошого. Водночас самі загарбники продовжують заявляти, що нібито "захопили" місто.

Заступниця глави МО Ганна Маляр запевняла, що Збройні Сили взяли Бахмут в напівоточення. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий розповів детальніше про це. Він констатував, що ці заяви чітко корелюють зі словами ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина про нібито "взяття" міста його найманцями.

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Лише у Генштабі все знають

Зі слів Череватого зрозуміло, що один із планів ЗСУ полягає якраз-таки у взятті Бахмут в повне оточення задля подальшої несподіваної для ворога атаки.

Водночас речник наголосив, що все в цьому випадку залежатиме від командування нашої армії. Саме в Генштабі ухвалюватимуть рішення, де буде завдано удар та до яких саме позицій важливо задля цього підступити захисникам.

Однак найголовніше та найпрекрасніше у цьому те, що ніхто до кінця не знає достеменно, окрім українських генералів, коли буде наступ.

І це була наша сильна сторона, що ворог ніколи не знав, де ми йому завдамо удари. Іноді, не маючи великої переваги або зовсім не маючи переваги в силах і засобах, завдяки військовій майстерності, кмітливості ми досягали успіху,

– сказав речник.

Він додав, що Бахмут своє головне завдання виконав: він був тим форпостом, який стримував загарбників під час того, як українські бійці навчались та озброювались.

Пригожин тікає, бо боїться Сирського

Як зазначив спікер, Пригожин дуже вже хотів би оголосити хоч якусь "перемогу" та забратися геть зі своїми терористами з Бахмутського напрямку. Власне, про це він уже неодноразово говорив сам. Ймовірно, ватажок ПВК уже просто-таки втомився від боїв за Бахмут та шукає "привід" для втечі.

Разом з тим Череватий згадав про генерала Олександра Сирського, який зараз є Командувачем Східного угрупування військ та разом з тим одним з найкращих стратегів сучасності.

Як відомо, зокрема, саме завдяки Сирському окупанти робили "жести доброї волі" на Київщині, Харківщині та у Лимані на Донеччині.

Не має сумнівів у тому, що ця "історія відступів" для ворога повториться у Бахмуті. Вочевидь, Пригожин це сам прекрасно розуміє – впасти у багнюку обличчям йому не хочеться.

Ситуація досить важка. Але ми бачимо наміри противника, ми знаємо їхні плани. І у нас готові декілька варіантів на різні елементи їхньої бойової роботи,

– констатував Череватий.

Українські воїни готові

Навіть захоплення Бахмута окупантами не можна назвати "песимістичним сценарієм", адже цей населений пункт був фортецею, що вигравав час для ЗСУ тривалий період.

Окрім того, усі заяви окупантів щодо "взяття" цього населеного пункту свідчать про те, що їм потрібна швидка перемога. У той таки час в Збройних Силах думають більш глобально та працюють заради повної перемоги над Росією.

У нас всюди вже вибудовані лінії оборони, хоча деякі експерти розповідали, що в нас не готове щось. У нас завжди є варіант А, В, С — який завгодно… Для нас важлива системна робота. Ми працюємо на глобальний результат. Тобто головне їм зараз завдати максимальних втрат,

– наголосив представник Східного угрупування військ.

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Згадаємо, що не так давно Череватий також готовив про те, що невдовзі наші військові можуть підрізати логістичні шляхи окупантів на Бахмутському напрямку. Також, за його словами, взяття міста в напівоточення дозволяє тримати його під вогневим королем.