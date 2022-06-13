Отримали від Кремля "гарантії", – Коваленко припустив, чим Росії може допомогти Північна Корея

Північна Корея – це саме та країна, яка за твоїм технічним та технологічним рівнем відсталості не рівня навіть Росії. У Північній Кореї такі ж проблеми із ракетами, як і у російських загарбників.

Про це детальніше розповів 24 каналу військовий експерт Олександр Коваленко. Він також зазначив, що у Північній Кореї немає серійного виробництва замкнутого циклу, як і використання лише власних запчастин.

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Що може дати Північна Корея Росії – про таке сказати важко, бо виконати будь-які обіцянки буде проблематично, адже північнокорейська зброя достатньо стара, ще радянського зразка, додає Коваленко.

ВПК Північної Кореї також дуже важко назвати високотехнологічним, тому, якщо певна допомога і буде, то в першу чергу це досить відсталі боєприпаси,

– додає військовий експерт.

На його думку, Північна Корея не піде на такий крок і далі ніж гучні заяви справа не дійде. Публічна підтримка Кіма Чена Ина може бути пов'язана із тим, що він отримав якісь гарантії від Росії, найімовірніше – фінансового характеру, припускає Коваленко.

"Насправді Кім Чен Ин дійсно тиран, диктатор та військовий злочинець, але він не настільки божевільний, як Путін у своїх діях", – пояснює Олександр Коваленко.

За його словами, у деяких останніх заявах лідер Північної Кореї керується власною вигодою, а не примарними спільними інтересами із Росією.

Кім Чен Ин заявив про "дружбу із Росією"

Диктатор із Північної Кореї привітав російського колегу із Днем Росії. У надісланій в Кремль телеграмі Кім Чен Ин зазначив, що цінує дружбу із Путіним. Окрім цього, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку президенту країни-агресорки.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи виклики та труднощі, що зустрічаються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи захисту гідності і безпеки своєї країни, чому наш народ надає повну підтримку", – йдеться у повідомленні Кім Чен Ина.

У війні Росії проти України усі цивілізовані держави підтримують нас. На боці Росії стоять лише її сателіти. Також божевільній країні вдалося переманити бідні африканські країни – жодна із них відверто не підтримує Україну. На щастя, всі провідні держави світу, окрім хіба що Китаю, виказують підтримку – зброєю або ж дипломатично.

Детальніше про особливості "дружби" Північної Кореї та Росії: дивіться відео



