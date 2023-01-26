Нові літаки можуть надійти в Україну одночасно з танками, – полковник ЗСУ

На Заході почали обговорювати передачу Україні літаків. Наступний "Рамштайн", який має відбутися 14 – 15 лютого, вже назвали "авіаційним". Логічним кроком партнерів може стати рішення передати нашій країні важкі танки разом з авіацією.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він спрогнозував, що найближчим часом Україна отримає від своїх західних партнерів збройну "тріаду" для виконання наступальних дій.

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Він згадав що влітку минулого року було виділено 10 мільйонів доларів на підготовку наших льотчиків. Термін їхньої підготовки щонайбільше 6 місяців. Зараз якраз минуло пів року, і наше політичне керівництво говорить про те, що наступний "Рамштайн" буде авіаційним.

"Будемо сподіватися, що до того часу наш льотний склад буде готовий", – зазначив експерт.

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Польща передасть свої Leopard у лютому

На його думку, коли буде прийматися політичне рішення про передачу авіатехніки якихось видів, вона одразу надійде разом з важкою технікою для виконання наступальних завдань та стратегічних проривів.

Саме така ймовірна "тріада" для виконання наступальних завдань – танки, бойові машини піхоти і авіація, яка прикриває все це з повітря – обговорюється нашими партнерами для надання України,

– вважає він.

За його словами, Польща зможе передати Україні свої танки Leopard ймовірно наприкінці лютого. Німеччина планує поставити нам Leopard до кінця березня, як і Велика Британія свої Challenger. Скоріш за все з цими танками надійде й авіація.

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