Так, у висновку мовиться, що смерть настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

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До речі, після смерті Павлова у мережі поширювали інформацію, що чоловік мав залежність від алкоголю. Однак його колеги це заперечували. Товариш загиблого заявив, що Павлов був трудоголіком та 90% свого часу проводив на роботі.

Що відомо про смерть Андрія Павлова

Тіло Павлова знайшов його знайомий 18 жовтня в одній із квартир у Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

Чоловік розповів, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки вже другий день почувався погано. Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу, то Павлов був вже мертвий.

За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті не було. Раніше справу розслідували як "умисне вбивство", але тепер, ймовірно, кваліфікацію змінять.

Знайомий Павлова розповів, як знайшов його. Дивіться відео:

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