Отруєння Маріанни Буданової: очільник ГУР розповів про стан дружини
Джерело:FT
Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував стан своєї дружини після отруєння важкими металами. Він зазначив, що вона продовжує лікування.
Нагадаємо, про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада 2023 року. В крові дружини розвідника, а також кількох співробітників ГУР виявили миш'як та ртуть.
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Буданов про стан дружини
Вона лікується, зараз почувається краще,
– зазначив Буданов.
Водночас голова розвідки відмовився уточнювати, чи були він або його дружина ціллю отруєння.
Більшість замахів на власне життя Буданов описує як "нічого особливого". Однак особливим був випадок у 2019 році. Тоді бомба, закладена під його автомобілем, передчасно вибухнула. Очільник ГУР лишився неушкодженим.
Отруєння дружини Буданова
- Найімовірніше, дружину Кирила Буданова отруїли через їжу. Ба більше, окрім неї, постраждали ще кілька співробітників ГУР. Найшвидше симптоми проявилися саме у Маріанни Буданової – ймовірно, через невелику вагу. У самого очільника розвідки симптомів отруєння не виявили.
- Стало офіційно відомо, що отруїли Маріанну Буданову та розвідників ртуттю і миш'яком, вміст яких кратно перевищує всі допустимі норми. Немає інформації про те, чи це було разове, чи поступове отруєння. Однак достеменно відомо, що такі речовин не використовують в побуті та військовій справі.
- За словами речника Андрія Юсова, зараз усі постраждалі мають задовільний стан здоров'я. Вони пройшли лікування в українській клініці. Однак на постраждалих чекають регулярні обстеження – курс лікування буде тривалим, а процедури важкими.
- Юсов наголосив, що процес розслідування не швидкий. Коли будуть якісь результати, які можна буде повідомити суспільству, це обов'язково зроблять. Окрім цього, ГУР вжило додаткових безпекових заходів, щоб це не повторилося.