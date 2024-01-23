Отруєння Маріанни Буданової: очільник ГУР розповів про стан дружини

23 січня 2024, 20:29
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Джерело:

FT

Очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував стан своєї дружини після отруєння важкими металами. Він зазначив, що вона продовжує лікування.

Нагадаємо, про отруєння Маріанни Буданової стало відомо 28 листопада 2023 року. В крові дружини розвідника, а також кількох співробітників ГУР виявили миш'як та ртуть.

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Буданов про стан дружини

Вона лікується, зараз почувається краще,
– зазначив Буданов.

Водночас голова розвідки відмовився уточнювати, чи були він або його дружина ціллю отруєння.

Більшість замахів на власне життя Буданов описує як "нічого особливого". Однак особливим був випадок у 2019 році. Тоді бомба, закладена під його автомобілем, передчасно вибухнула. Очільник ГУР лишився неушкодженим.

Отруєння дружини Буданова

  • Найімовірніше, дружину Кирила Буданова отруїли через їжу. Ба більше, окрім неї, постраждали ще кілька співробітників ГУР. Найшвидше симптоми проявилися саме у Маріанни Буданової – ймовірно, через невелику вагу. У самого очільника розвідки симптомів отруєння не виявили.
  • Стало офіційно відомо, що отруїли Маріанну Буданову та розвідників ртуттю і миш'яком, вміст яких кратно перевищує всі допустимі норми. Немає інформації про те, чи це було разове, чи поступове отруєння. Однак достеменно відомо, що такі речовин не використовують в побуті та військовій справі.
  • За словами речника Андрія Юсова, зараз усі постраждалі мають задовільний стан здоров'я. Вони пройшли лікування в українській клініці. Однак на постраждалих чекають регулярні обстеження – курс лікування буде тривалим, а процедури важкими.
  • Юсов наголосив, що процес розслідування не швидкий. Коли будуть якісь результати, які можна буде повідомити суспільству, це обов'язково зроблять. Окрім цього, ГУР вжило додаткових безпекових заходів, щоб це не повторилося.

Автор: Дмитро Усик