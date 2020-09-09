Президент Білорусі Олександр Лукашенко досі не може заспокоїтися з його "сенсаційною" заявою про перехоплену розмову щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цього разу він видав, що існує начебто невідомий громадськості фрагмент.

Нова "сенсація" від Лукашенка щодо отруєння Навального

Про це Лукашенко заявив у коментарі російським пропагандистам. Останні власне і передають його слова, пише РБК.

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Чинний білоруський президент, зокрема, зазначив, що передав повну версію запису вищезазначеної розмови директору ФСБ Олександру Бортникову. Водночас політик додав, що існує ще неопублікований фрагмент і він начебто здивує суспільство.

"У нас є вся ця розмова, хочете послухати? Але тоді попросіть керівника ФСБ Росії", – підкреслив Лукашенко.

Також він похвалився, що розмову щодо Навального нібито перехопили з допомогою сучасної станції радіоелектронної розвідки, яку розгорнули в Гродно на кордоні з Євросоюзом.

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Почав про це білоруський президент говорити під час зустрічі з російським прем’єром Михайлом Мішустіним.

Лукашенко заявив, що спецслужбам його країни начебто вдалося перехопити розмову між Берліном і Варшавою.

І відповідно до неї, заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального нібито є фальсифікацією. Та зазначала, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота.

Та зазначала, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота. Водночас він наголосив, що жодного отруєння не було. А заяви Німеччини пояснив цитатою "щоб відбити охоту Путіну сувати ніс у справи Білорусі".

А заяви Німеччини пояснив цитатою "щоб відбити охоту Путіну сувати ніс у справи Білорусі". Згодом підконтрольні Лукашенкові ресурси оприлюднили цей запис. На ньому розмову ведуть " Нік" з Берліна та "Майк" з Варшави. І спілкуються вони чомусь англійською.

І спілкуються вони чомусь англійською. Тим часом, у Польщі спростували, що вони спілкувалися з Німеччиною щодо отруєння Навального.

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