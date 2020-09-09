Отруєння Навального: Лукашенко заявив про невідому частину "перехопленої розмови"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко досі не може заспокоїтися з його "сенсаційною" заявою про перехоплену розмову щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цього разу він видав, що існує начебто невідомий громадськості фрагмент.
Нова "сенсація" від Лукашенка щодо отруєння Навального
Про це Лукашенко заявив у коментарі російським пропагандистам. Останні власне і передають його слова, пише РБК.
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Чинний білоруський президент, зокрема, зазначив, що передав повну версію запису вищезазначеної розмови директору ФСБ Олександру Бортникову. Водночас політик додав, що існує ще неопублікований фрагмент і він начебто здивує суспільство.
"У нас є вся ця розмова, хочете послухати? Але тоді попросіть керівника ФСБ Росії", – підкреслив Лукашенко.
Також він похвалився, що розмову щодо Навального нібито перехопили з допомогою сучасної станції радіоелектронної розвідки, яку розгорнули в Гродно на кордоні з Євросоюзом.
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Навального отруїли: основне про попередню заяву Лукашенка
- Почав про це білоруський президент говорити під час зустрічі з російським прем’єром Михайлом Мішустіним.
- Лукашенко заявив, що спецслужбам його країни начебто вдалося перехопити розмову між Берліном і Варшавою.
- І відповідно до неї, заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального нібито є фальсифікацією. Та зазначала, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота.
- Водночас він наголосив, що жодного отруєння не було. А заяви Німеччини пояснив цитатою "щоб відбити охоту Путіну сувати ніс у справи Білорусі".
- Згодом підконтрольні Лукашенкові ресурси оприлюднили цей запис. На ньому розмову ведуть "Нік" з Берліна та "Майк" з Варшави. І спілкуються вони чомусь англійською.
- Тим часом, у Польщі спростували, що вони спілкувалися з Німеччиною щодо отруєння Навального.
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Важливо Олексій Навальний вийшов з коми: що відомо
Отруєння Олексія Навального: головне
- 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено. За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна. У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази.
- А за деякий час німецький уряд оприлюднив результати експертизи щодо отруєння Навального. Її зробила лабораторія Бундесверу за запитом клініки "Шаріте". За результатами дослідження, в організмі опозиціонера виявили сліди отрути з групи "Новичок".
- Міжнародна спільнота – обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності.
- Також Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.