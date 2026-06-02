Про це повідомили у Novinky.
Смертельний інцидент у Чехії
За даними видання, інцидент стався 10 травня у в'язниці Бор у місті Плзень. Наглядач нібито налив дезінфекційний засіб у ПЕТ-пляшки трьох ув'язнених українців. Чоловіки випили його та потрапили у лікарню. Один з постраждалих помер через кілька днів.
Речник інспекції Якуб Августа підтвердив, що GIBS взялось за випадок та розслідує його. Однак, за його словами, наразі вони не повідомлять подробиці.
У цій справі порушено кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину проти життя та здоров'я. Підозрюваним є наглядач, який надав ув'язненим дезінфікуючий засіб,
– додало поінформоване джерело видання.
За його попередніми даними, лікарі встановили можливу причину смерті українця – набряк мозку, однак остаточний висновок має дати судово-медична експертиза.
"Ув'язнені нібито мали випити дезінфікуючий засіб, ефективний проти коронавірусу, який, крім етанолу, містить також перекис водню", – додало видання.
