США можуть надати Україні сучасне озброєння для F-16: Світан сказав, чого бракує

Україна має невдовзі отримати винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів. Водночас Сполучені Штати готові надати також озброєння до них.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що деякі ракети, які мають передати США українським військовим, вже є на озброєнні ЗСУ. Проте Вашингтон не надав зброю, на яку Київ дуже розраховував.

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Які ракети може отримати Україна

Серед переліку ракет, які нададуть США до винищувачів F-16, є протирадіолокаційні ракети HARM дальність до 150 кілометрів. ЗСУ вже мають їх на озброєнні.

Наразі літаки, які є носіями цих ракет, використовуються як стартові прискорювачі HARM. Водночас F-16 можуть керувати цими ракетами безпосередньо на полі бою,

– пояснив військовий експерт.

Також США передадуть JDAM-ER – обвіси до авіаційних бомб, які роблять їх планувальною.

Крім того, маємо отримати планувальні авіабомби малого калібру GLSDB. Це модифікована бомба GBU-39 дальністю до 110 кілометрів. ЗСУ також вже тривалий час їх застосовує на літаках МіГ-29,

– зазначив він.

США мають передати ракети AIM-120 AMRAAM середньої дальності, які можуть завдавати удари на відстань приблизно 100 кілометрів. Також ракети малої дальності AIM-9X, що працюють по теплових цілях. Вони можуть перехоплювати крилаті ракети противника або його дрони-камікадзе типу "Шахед".

Проте хотілось би отримати хоча б частину крилатих ракет JASSM з дальністю від 350 кілометрів. Ми на них дуже розраховували,

– підкреслив Роман Світан.