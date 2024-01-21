Росіяни вперше випустили ракету П-35: експрацівник СБУ припустив, чому її дістали зі складів

Російські військові використовують чималий арсенал ракет для того, аби обстрілювати Україну. Під час однієї з атак росіяни використали рідкісну ракету 60-х років.

Мовиться про протикорабельну ракету П-35. Її запуск по Україні зафіксували вперше. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, чому окупанти могли запустити саме цю ракету.

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Чому росіяни використовують такі старі ракети

Журналісти Defence Express написали про те, що російські війська вперше випустили по Україні протикорабельну ракету П-35 (3М44 "Прогрес"). Її прийняли на озброєння іще в 1962 році. У неї також були різні модифікації, однак навіть остання, 1982 року, вже на той момент вважалась архаїчною.

Цю ракету вдалося збити силам ППО. Однак її використання викликало до певної міри здивування та роздуми, чому це зробили.

Все може працювати в комплексі: вони і готуються до чогось, і це нестача ракет. Та й коли, як не зараз, використовувати це лахміття? Йому 70 років. Вони дістають все, що є, ще з часів Другої світової війни, і "жбурляють" по Україні,

– зазначив Іван Ступак.

Росіяни постійно переглядають свою номенклатуру – що у них ще залишилося на складах. Не гребують застосовувати направду все, що знаходять. Тому, на думку експрацівника СБУ, немає нічого дивного у тому факті, що окупанти стріляють по Україні навіть ракетами 60-х років.

"Можна очікувати на певному горизонті подій різноманітне лахміття. Навіть засекречені проєкти Радянського Союзу, які виготовляли поштучно, теж можуть використовувати по Україні", – наголосив Ступак.

Чим окупанти обстрілюють Україну

Російські окупанти за два роки великої війни почали вчитися на своїх помилках. Зокрема, вони видозмінили свої ракети Х-101. За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, це вже геть не ті ракети, якими окупанти били у 2022 році. Зараз у них вже є активна система радіоелектронної боротьби, активний захист від викидів теплових пасток тощо.

Для того, аби виготовляти смертоносні ракети росіяни активно використовують і західні компоненти. Так, за даними НАЗК, у ракетах "Іскандер-К", якими обстріляли Драмтеатр у Чернігові (серпень 2023 року), зафіксували 4 іноземних частини. З'ясувати вдалось, що ракету виготовили не пізніше березня 2023 року, тобто ці компоненти Росія закупила уже в час повномасштабного вторгнення.

Нещодавно росіяни знову використали протикорабельні ракети "Онікс" для ударів по аграрних об'єктах на Одещині. Їх запускають з ракетних комплексів "Бастіон-П". Для того, аби відвернути увагу ППО, над акваторією Чорного моря маневрувала ворожа тактична авіація.

Ракета П-35 у довжину сягає 10 метрів, її стартова вага – 4 тонни. Крім того, П-35 – засіб ураження, який використовують у береговому ракетному комплексі "Редут". Станом на 2021 рік налічували 8 таких пускових установок..