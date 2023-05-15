Це не поодиноке явище, ще побачимо, – військовий оглядач про "авіашоу" під Брянськом
В Брянський області Росії сталась масштабна авіатроща, під час якої розбилися 5 одиниць ворожої авіації – 2 літаки і 3 гелікоптери. Вони здійснювали бомардування української території.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадав попередні інциденти з російською авіацією, які трапляються дуже часто останнім часом. За його словами, авіатроща в Брянську – не поодинокий випадок. Про це він розповів 24 Каналу.
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Окупанти перебували в напруженому режимі
Після гучного "літакопада" в російських пабліках поширюються декілька версій його причин:
- збій системи "свій – чужий" в окупантів, і вони збили самі себе;
- спрацювала українська ППО;
- збила ДРГ або ж російські партизани.
Мусієнко припустив, що "дії ДРГ чи партизан" могла організувати російська фронда – силовики, які вже почали серйозно діяти на те, щоб Росія зазнала поразки в цій війні, і щоб вона припинилась якомога швидше.
Ці люди діють в Росії і мають певний вплив,
– додав він.
Також він не виключає версію з дією російського ППО.
"Скоріш за все вони отримали польотні плани і завдання летіти з вимкненими системами. І в такий спосіб підставились під ураження власних засобів ППО", – зауважив військовий експерт.
Водночас він припустив, що під це було розголошено, що за певною інформацією Україна планує атаки можливо по Бєлгородській області, і тому окупанти перебували в бойовому, напруженому режимі.
І тому все це сталося через сукупність певних факторів,
– відзначив співрозмовник.
Він відкинув версію, що збити російську авіацію могла українська система ППО.
"Наразити себе на те, що ворожі засоби радіоелектронної розвідки побачать ці системи ППО і будуть намагатися їх знешкодити, – це дуже великий ризик", – підкреслив Мусієнко.
Військовий експерт припустив в причини авіатрощі в Брянські області: дивіться відео
Колосальна втрата для росіян
Військовий експерт звернув увагу на велику кількість випадків падіння літаків на території Росії при загадкових обставинах з початку війни.
Були різні ситуації: наприклад, льотчики задихались. Нещодавно через нібито відмову двигуна впав Міг-31 під Мурманськом. І таких випадків багато. Росіяни їх списують на технічний стан літаків, їхню несправність. Але щось випадки таких несправностей почастішали,
– наголосив він.
Це колосальна втрата для Росії, вважає військовий експерт. Проте ця авіатроща є серйозним заділом на те, щоб припинилися бомбардування керованими авіабомбами по Україні, а також мінусувати російські можливості на території Росії. В цьому сенсі спрацюють 2 чинники:
- українські ДРГ будуть проводити підривну діяльність на території ворога;
- паралельно буде також діяти російська фронда чи партизани -- можливо навіть в глибшому тилу в Росії.
"Те, що сталося в Брянській області – явище не поодиноке, і ми ще побачимо щось подібне", – впевнений Олександр Мусієнко.Зверніть увагу! Під час "літакопада" в Брянській області, який стався 13 травня, було збито бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 який його прикривав, 2 гелікоптери Мі-8 з РЕБ і один – евакуаційний.
Більше про "чорний день" для російської авіації
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літальні апарати, що впали на Брянщині, атакували територію України з Півночі, а саме з Брянської області. Такі обстріли з використанням керованих авіаційних бомб окупанти здійснюють майже щодня.
- Він додав, до попередньої інформації про збиття 2 літаків та 2 гелікоптерів, що окупанти втратили 3 вертольоти.
- Крім того, Ігнат наголосив, що росіяни вже встановили винних і тих, кого потрібно звільнити. А також він выдзначив, що йому "приємно читати такі новини від ворога".
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що подібні інциденти будуть траплятися в Росії все частіше.
- За його словами, це "контрСВО", адже росіяни щиро досі вважають, що мали повне право атакувати українську територію. Але ж коли це почалося в них, вони ставлять питання, мовляв, за що в Брянській області збивають літаки.
- Подоляк припустив, що російську авіагрупу знищили "невстановлені особи". Він додав, що це справедливість як вона є та миттєва карма.