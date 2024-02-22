Російський літак упустив чергову авіабомбу ФАБ-250 у Бєлгородській області, – ЗМІ

Російська авіація вкотре дивує своїми унікальними здібності. Так, один із літаків окупантів "впустив" чергову авіабомбу ФАБ-250 на території Бєлгородської області.

Зокрема, російські військові вкотре вдалися до "бомбардувань" і окупованих територій. Нещодавно ворог "випадково впустив" фугасну авіаційну бомбу на Луганську область.

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Окупанти впустили авіабомбу

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков назвав авіабомбу "вибухонебезпечним предметом". Водночас російський посадовець не став озвучувати причини його появи.

Вочевидь авіаційний снаряд призначався для завдання ударів по Україні. Втім, як і безліч інших бомб, що останнім часом абиде скидає авіація загарбників, вона опинилася на території Росії.

За даними телеграм-каналу ASTRA, 18 лютого у селі Солоті було знайдено ФАБ-250. Місцева влада евакуювала близько 150 місцевих жителів. Цього ж дня російську авіабомбу було ліквідовано на полігоні.

У Валуйському міському окрузі в селі Солоті знайдено та ліквідовано інженерною групою Міноборони РФ вибухонебезпечний предмет. Обійшлося без наслідків,

– повідомляв Гладков.

Однак це не єдиний випадок, коли Бєлгородська область страждає від "професійних" дій своїх земляків.

Раніше британські аналітики зауважили, що наразі не можуть стверджувати, чи трапляються такі інциденти через погане озброєння літака перед вильотом або через погане виконання екіпажем своїх обов'язків під час польоту.

Зокрема, зростання частоти таких інцидентів, ймовірно, свідчить про певну втому повітряних і наземних команд на російській лінії фронту, а також про недостатню підготовку

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