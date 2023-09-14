У Румунії знову впали уламки дронів: що сказали в НАТО про Росію

Протягом тижня на румунській території вже втретє знаходять уламки безпілотників під час того, як Росія тероризує Україну, зокрема Одещину, дронами-камікадзе. Оскільки Румунія має членство в НАТО, в Альянсі відреагували на ситуацію.

Речник НАТО Ділан Уайт заявив, що він повідомив союзникам про те, що фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовує Росія, були виявлені на території Румунії втретє. За його словами Бухарест залишається напоготові та проводить повне розслідування.

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Що кажуть в НАТО про Росію

Уайт заявив, що Альянс стежить за ситуацією та перебуває у тісному контакті з румунською владою.

У НАТО немає інформації, яка б вказувала на будь-який навмисний напад Росії на територію союзників. НАТО солідарна з нашим союзником Румунією,

– сказав він.

Як відреагувала Румунія

Після чергового падіння уламків дронів на румунській території Бухарест знову викликав керівника російської дипломатичної місії. МЗС Румунії назвало дії Росії безвідповідальною ескалацією. Відомство закликало припинити регулярні атаки проти українського населення та цивільної інфраструктури.

У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії,

– мовиться у повідомленні.

Крім цього Бухарест заявив, що поінформував НАТО. Тривають консультації з союзниками щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною.

Що відбувається в Румунії