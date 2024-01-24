Росіяни опублікували "список полонених, які були на борту Іл-76": що з ним не так

Російські пропагандисти у мережі поширюють нібито "список з українськими військовополоненими", які були на борту Іл-76. Втім, у ньому є особа, яку обміняли раніше.

Зокрема, про це пише волонтер та активіст Сергій Стерненко. Він зазначив – щонайменше одна людина з пропагандистського списку була обміняна 3 січня 2024 року.

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Що не так зі "списком полонених"

Так звані "списки з українськими полоненими", які буцімто були на борту Іл-76, опублікувала пропагандистка Маргарита Симоньян. Варто зазначити, що у мережі показали надруковану таблицю з прізвищами, іменами, по батькові й датами народження, однак жодних підписів або штампів, які б могли вказувати на те, що це дійсно список осіб, яких везли на обмін.

Окрім того, Стерненко зазначив, що у "списку" є Коноваленко Максим Анатолійович 1990 року народження, якого обміняли під час наймасштабнішого обміну військовополоненими 3 січня 2024 року.



Максим Коноваленко є у "списку полонених, які були на борту Іл-76" / Фото Сергія Стерненка



Коноваленко є у списках обміну 3 січня 2024 року / Фото Сергія Стерненка



Максима Коноваленка обміняли 3 січня 2024 року / Фото Сергія Стерненка

Журналісти "Суспільного" додали, що у "списках полонених", які опублікувала Симоньян дійсно є імена та прізвища тих, про яких є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти, також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських відео.

Збиття Іл-76 над Бєлгородською областю

Російські ЗМІ 24 січня близько об 11:00 почали повідомляти, що у Бєлгородській області розбився військово-транспортний літак Іл-76. За словами російських пропагандистів, на борту було щонайменше 63 особи – всі вони загинули.

Згодом російське міноборони підтвердило авіатрощу борта Іл-76. Разом з тим, там заявили, що на борту буцімто було 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Також, за даними російської сторони, на борту нібито було 6 членів екіпажу та 3 охоронці.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що такі заяви ворога можуть бути частиною ІПСО. Разом з тим, там додали, що усі дані ретельно перевірять.

Омбудсман Дмитро Лубінець також заявив, що буде перевіряти та встановлювати усі дані щодо того, чи були українські військовополонені на борту Іл-76.

Разом з тим представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін військовополоненими між Росією та Україною.

Наразі про "українських військовополонених" на борту Іл-76 повідомляли лише російські пропагандисти. ГУР МО та Координаційний штаб заявили, що ворог підступний, і це може бути частиною ІПСО. Однак усю інформацію про те, чи були на борту полонені, наразі ретельно перевіряють.