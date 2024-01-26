Зараз вирішальний момент: чому Росія запустила пропаганду щодо падіння Іл-76
Росія намагається просувати свою версію щодо падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. На Радбезі ООН росіяни наполягали, що збиття відбулось за допомогою західних ракет. Ворог хоче насамперед дискредитувати Україну та наших західних партнерів.
Росія розуміє, що останні два тижні вирішальні щодо надання допомоги Україні, тому ворог хоче усіма силами не допустити цього. Це 24 Каналу зауважив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.
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Чи вдасться Росії дискредитувати Україну
Руслан Осипенко зазначив, що Кремль намагається дискредитувати Україну та західних партнерів. Ворог просуває версію, що начебто наша держава застосовує західну зброю, зокрема, для збиття літаків, ударів по цивільних об'єктах.
Росії ніхто не довіряє. Я думаю, що їй це не вдасться. Вони просто розуміють, що треба використати момент, коли триває дискусія щодо допомоги. Ми бачимо, що у США це вирішальний тиждень, коли мають бути досягнуті домовленості між республіканцями та демократами,
– підкреслив він.
Крім того, 1 лютого відбудеться спеціальний саміт ЄС із затвердження поправок до багаторічного бюджету на 2024 – 2027 роки, які включають створення Українського фонду на 50 мільярдів євро.
Тому окупанти продовжують просувати думку, що Україна західною зброєю нібито "буде вбивати цивільних". Це інформаційно-психологічна операція ворога, якою він не досягне своєї мети.
Падіння Іл-76: що відомо
- Зранку 24 січня у Бєлгородській області був збитий літак Іл-76. ЗМІ писали про те, що він міг перевозити зброю, зокрема ракети С-300. Однак у міноборони Росії заявили, що на борту літака перебувало 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, три російські військовослужбовці та п'ять членів екіпажу.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що 24 січня між Україною та Росією мав відбутися обмін військовополоненими. Наразі перевіряють інформацію, чи могли вони бути на борту Іл-76.
- Варто зауважити, що Росія не надала жодних фото і відео доказів загибелі українських військовополонених. На відео з місця падіння не видно рештки людських тіл. У ГУР повідомили, того дня у Бєлгород доставили лише 5 тіл, які відповідають численності екіпажу Іл-76.
- В українській розвідці з'ясували, що на борту Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, однак в останню мить фсб заборонила їм це робити.
- Заступниця генсекретаря ООН Розмарі Дікарло під час засідання Ради Безпеки ООН 25 січня зазначила, що в ООН не можуть встановити чи перебували українські військовополонені на борту збитого військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Вона зауважила, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування.