Падіння російських літаків дуже б'є по іміджу Путіна: у ЗСУ пояснили вкид Росії щодо Іл-76

У Бєлгородській області Росії 24 січня упав літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито перебували українські полонені, яких мали обміняти. Від авіатрощі минув майже тиждень, але досі не вдалося точно з'ясувати, хто чи що було в літаку.

Окупанти в будь-який спосіб хочуть зупинити знищення своєї авіації. Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що ворог ні перед чим не зупинятиметься на своєму шляху.

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Чекаємо конкретну інформацію

Страх росіян перед знищенням своєї авіації, на жаль, поставив під серйозну загрозу українських бійців, які перебували й перебувають в полоні. Тимочко зауважив, що виконавці, як завжди, були криворукі й навіть не встигли відфільтрувати "списки полонених, які нібито були на борту Іл-76", де 18 бійців виявилися вже обміняними.

Це Росія. Вони 10 разів можуть змінювати інформаційну та пропагандистську лінії. Потрібно дочекатися хоча б якоїсь конкретної інформації від розвідки,

– мовив ​​голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

З моменту цинічної заяви росіян, всі розвідки світу, спецслужби та дотичні служби працюють щодо збору точної інформації. Те, що росіяни нікого не допускають до місця трагедії, може свідчити про те, що або вони поспіхом ліпили фальшиву інформацію і зараз не знають, як це прикрити, або ж, можливо, вони у злочинний спосіб можуть підтасувати факти у свою заяву.

Попри це, російський літакопад не закінчився. Вже буквально за декілька днів знову маємо інформацію про збиття повітряних суден. Це добре, адже шантаж та погрози російської інформаційної машини Владіміра Путіна потрібно вміти відсікати,

– додав Тимочко.

Річ в тому, що падіння російських літаків шалено било й б'є по іміджу Путіна, його генералів та оточення. Їм загалом байдуже, чи загинули пілоти, чи ні. Це питання особистих рейтингів, особливо, у фазі гострої передвиборчої кампанії.

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