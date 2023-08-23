Росавіація підтвердила загибель Пригожина та Уткіна: повний список загиблих в катастрофі

У Тверській області ввечері 23 серпня впав літак, на якому міг перебувати глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Усі 10 пасажирів, що летіли цим бортом, загинули внаслідок катастрофи.

Про це повідомляють російські ЗМІ, Згодом у Росавіації оновили список людей, що перебували на борту літака Пригожина та підтвердила наявність там Пригожина, інформує 24 Канал.

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У Росавіації оновили список людей, що були на борту

У російські компанії підтвердили, що на борту літака перебували 10 осіб, серед яких 7 були пасажирами, а 3 –членами екіпажу. Також там підтвердили, що на повітряному судні під час польоту перебували Євгєній Пригожин і його права рука – Дмітрій Уткін.

Зокрема, серед загиблих пасажирів значаться такі імена та прізвища:

Сєргєй Пропустін;

Євгєній Макарян;

Алєксандр Тотмін;

Валєрій Чєкалов;

Дмітрій Уткін;

Ніколай Матусєєв;

Євгєній Пригожин;

Алєксєй Лєвшин;

Рустам Карімов;

Крістіна Распопова.

У Росавіації також зазначили, що виконання польоту літака Embraer-135 здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку. Тобто жодних порушень у його польоті – не було.

Про переміщення Пригожина знала лише одна людина

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Російські пропагандисти наголошують, що про переміщення Євгєнія Пригожина знав лише його заступник Валєрій Чєкалов, який теж загинув на борту літака. Зокрема, саме він керував транспортною логістикою

Ця людина відповідала за всі переміщення та транспортну логістику. глави вагнерівців. При цьому пропагандисти кажуть, що він не мав стосунку до служби безпеки.

Крім того, Чєкалов був одним із тих, хто відповідав за постачання боєприпасів. До того ж, як правило, Чєкалов та Пригожин літали різними бортами, але цього разу він знаходився в одному літаку.

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