Літак впав на будинок у Литві: хто був на борту та що відомо про потерпілих
Під час рейсу з Німеччини до Литви літак розбився біля житлового будинку. Серед госпіталізованих – троє, стан одного оцінюють як критичний.
Вранці 25 листопада у Вільнюсі сталася аварія вантажного літака, що виконував рейс із Німеччини. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на LRT.
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Що відомо про аварію у Литві
На борту перебувало четверо членів екіпажу: громадяни Литви, Німеччини та Іспанії.
В результаті трагедії загинув пілот з Іспанії. Один із членів екіпажу, литовець, зміг самостійно вибратися з уламків і навіть поспілкуватися з рятувальниками та поліцією. Троє інших членів екіпажу були госпіталізовані, при цьому стан одного з них оцінюють як критичний.
Іспанська компанія Swiftair, якій належить літак, готує офіційний коментар з приводу інциденту.
Авіакатастрофа у Литві 25 листопада: що відомо
- У Вільнюсі вантажний літак впав поруч із житловим будинком, за словами голови Національного центру кризового менеджменту Вільмантаса Віткаускаса, причиною катастрофи могли бути технічні проблеми.
- На борту літака перебували 4 людини, один член екіпажу загинув, з будинку евакуювали 12 осіб.
- Інцидент стався неподалік Вільнюського аеропорту близько 05:28 ранку.