"Можливе падіння об'єктів із неба": у Румунії оголошували про загрозу

Румунія посилює заходи безпеки на кордоні із Україною через інциденти із падіннями уламків БпЛА на території держави. Зокрема, днями румуни отримали повідомлення про повітряну небезпеку.

Жителі румунського повіту Тульчі, який розташований біля кордону з Україною, отримали повідомлення від програми Ro-Alert про "можливе падіння об'єктів з повітряного простору". Влада попросила населення сховатися.

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Тривога тривала півтори години

Влада закликала людей спуститися "в підвали або сховища цивільного захисту" і триматися подалі від вікон і зовнішніх стін.

Повідомлення було інформаційного характеру і містило рекомендації щодо захисту, яких повинні дотримуватися жителі відповідних районів у разі падіння цих об'єктів поблизу населених пунктів,

– зазначила влада.

Сповіщення система Ro-Alert розіслала жителям північної частини Тульчі та прикордонної зони муніципалітету Галац, а саме у напрямку до митниці "Джурджулешти", яка розташована на кордоні із Україною.

Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.

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