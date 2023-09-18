"Можливе падіння об'єктів із неба": у Румунії оголошували про загрозу
Джерело:Digi 24
Румунія посилює заходи безпеки на кордоні із Україною через інциденти із падіннями уламків БпЛА на території держави. Зокрема, днями румуни отримали повідомлення про повітряну небезпеку.
Жителі румунського повіту Тульчі, який розташований біля кордону з Україною, отримали повідомлення від програми Ro-Alert про "можливе падіння об'єктів з повітряного простору". Влада попросила населення сховатися.
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Тривога тривала півтори години
Влада закликала людей спуститися "в підвали або сховища цивільного захисту" і триматися подалі від вікон і зовнішніх стін.
Повідомлення було інформаційного характеру і містило рекомендації щодо захисту, яких повинні дотримуватися жителі відповідних районів у разі падіння цих об'єктів поблизу населених пунктів,
– зазначила влада.
Сповіщення система Ro-Alert розіслала жителям північної частини Тульчі та прикордонної зони муніципалітету Галац, а саме у напрямку до митниці "Джурджулешти", яка розташована на кордоні із Україною.
Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.
У Румунії впали уламки безпілотника
- Росія не припиняє атакувати "Шахедами" припортову інфраструктуру Одещини. А разом із цим на території Румунії продовжують знаходити уламки дронів. Про чергову знахідку повідомили 9 вересня. Власне, 9 вересня військовослужбовці ВМС Румунії проводили пошукові місії у районі Плауру, повіт Тульча. Виконали їх після того, як місцева влада повідомила про ще одні уламки дронів за 2,5 кілометра на південний схід від Плауру.
- В Румунії з 13 вересня посилили обмеження на польоти біля кордону з Україною. Вони стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац. Мовиться про територію на відстані 20 – 30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.
- Румунський генерал Георгіц Влад констатував, що його країна відпрацьовуватиме по БпЛА Росії в районі дельти Дунаю. Це прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За словами спікерки, взаємодія та координація між Україною та Румунією в цьому питання, звісно, присутня, оскільки ми – країни-сусіди. Засоби захисту погоджені та у разі потреби готові будуть застосовуватись.