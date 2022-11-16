"Тепер там є свій Бєлгород": пропагандисти навперебій реагують на падіння ракет у Польщі

15 листопада російські ракети впали на території Польщі у селі Пшеводів. На це вже відреагували цинічні пропагандисти.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян прокоментувала падіння ракет у Польщі. Про це інформує 24 канал.

​До теми "Це не випадковість": як Україна відреагувала на падіння російських ракет у Польщі

Як пропагандисти реагують на падіння ракет у Польщі

Симоньян підтвердила, що Росія завдала ракетного удару по території Польщі.

Ось і у Польщі з'явилася своя Бєлгородська область. А як ви хотіли?

– написала вона у своєму телеграм-каналі.

Згодом Симоньян написала: "Доброго вечора, 1962 рік", натякаючи на Карибську кризу.

Також пропагандисти кажуть, що перед тим, як "звинувачувати Росію, яка може стерти Польщу в ядерний пил, потрібні докази".

Окрім цього, вони звинувачують в інциденті Україну або Велику Британію.

"Зі значно більшою ймовірністю, якщо до Польщі щось і прилетіло, то українська С-300, або якийсь БПЛА "Рейс", – стверджують російські пропагандисти.

Падіння російських ракет у Польщі: що відомо

Варте уваги – Російські ракети впали у Польщі: дивіться відео