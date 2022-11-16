"Тепер там є свій Бєлгород": пропагандисти навперебій реагують на падіння ракет у Польщі
15 листопада російські ракети впали на території Польщі у селі Пшеводів. На це вже відреагували цинічні пропагандисти.
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян прокоментувала падіння ракет у Польщі. Про це інформує 24 канал.
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Як пропагандисти реагують на падіння ракет у Польщі
Симоньян підтвердила, що Росія завдала ракетного удару по території Польщі.
Ось і у Польщі з'явилася своя Бєлгородська область. А як ви хотіли?
– написала вона у своєму телеграм-каналі.
Згодом Симоньян написала: "Доброго вечора, 1962 рік", натякаючи на Карибську кризу.
Також пропагандисти кажуть, що перед тим, як "звинувачувати Росію, яка може стерти Польщу в ядерний пил, потрібні докази".
Окрім цього, вони звинувачують в інциденті Україну або Велику Британію.
"Зі значно більшою ймовірністю, якщо до Польщі щось і прилетіло, то українська С-300, або якийсь БПЛА "Рейс", – стверджують російські пропагандисти.
Падіння російських ракет у Польщі: що відомо
- Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада під час масованої ракетної атаки.
- ЗМІ пишуть, що дві ракети влучили у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.
- Російського посла терміново викликали до МЗС Польщі.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію. Він наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами.
- Також Зеленський провів термінову розмову з Анджеєм Дудою.
- До речі, Польща привела війська у бойову готовність.
- Падіння ракет прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".
- Наразі Варшава вивчає питання застосування 4 статті НАТО про консультації щодо безпекових питань. Ця стаття передбачає скликання всіх членів Альянсу.
- Польський президент скликає Радбез країни і наполягає на терміновій зустрічі членів НАТО. Вона відбудеться 16 листопада.
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