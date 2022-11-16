Після падіння ракет у Польщі Сунак звинуватив Путіна в "недбалому ставленні до людського життя"

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. У той же день стало відомо про падіння ракет у Польщі. На це відреагував прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Сунак звинуватив Путіна у "недбалому ставленні до людського життя". Цю заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні, якого росіяни завдали 15 листопада.

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Весь світ постраждав від вторгнення в Україну

За словами Сунака, від російського вторгнення в Україну, яке наказав здійснити Путін, постраждав весь світ. Цю заяву він зробив, посилаючись на відсутність продовольчої безпеки, а також зростання цін на енергоносії.

Не оминув він увагою також ракети, яка впала на території Польщі. Сунак наголосив, що надзвичайно важливо зараз встановити факти.

Ми всі хочемо розібратися в тому, що сталося,

– підкреслив він.

Сунак додав, що він зателефонував президенту Польщі Анджею Дуді, коли дізнався про падіння ракети. Міністр висловив свої співчуття у зв'язку з загибеллю двох мирних мешканців.

Крім того, Сунак зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. З ним він також обговорив наслідки ракетного удару.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

Передовсім зауважимо, що інформація про вибух у Польщі надійшла близько 15:40. Тоді по всій території України лунала повітряна тривога, а сили ППО титанічно знищували ракети, якими ворог атакував нашу державу.

Спочатку повідомляли, що раптово на фермі вибухнув трактор. Невдовзі надійшли дані про те, що причиною цього могла стати ракета.

Згідно з наявною інформацією, сама ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Зауважимо, що населений пункт межує з Львівською та Волинською областям, а також розташований за 6 кілометрів від кордону.

На жаль, внаслідок падіння ракети загинуло двоє мирних мешканців Польщі.

Падіння ракети стало причиною скликання Анджеєм Дудою Радбезу. Крім того, глава держави наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО.

Володимир Зеленський відреагував на падіння ракети. Президент висловив співчуття рідним загиблих. Крім того, він закликав якомога швидше покарати Росію, адже якщо цього не зробити, то наступні ракети падатимуть не лише у Польщі, а й за її межами.

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