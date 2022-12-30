До війни проти України з боку Білорусі нині не готова навіть Москва, – політолог

Під час останнього масованого обстрілу України на території Білорусі впала ракета. Там зробили припущення, що це могла бути "провокація з боку України". В українському Міноборони зазначили, що готові до розслідування, якщо дійсно такий факт мав місце. Російська ж сторона, в обличчі речника Кремля Дмітрія Пєскова, наголосила, що занепокоєна цією ситуацією.

В історії й в міжнародному праві це називається "казус беллі" – "привід для війни". Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Якби Алєксандр Лукашенко хотів війни, він цим вже б скористався.

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Білорусь не хоче війни

За його словами, Білорусь реагує не так, як поляки, коли на їх територію теж впала ракета, але схожим чином.

Є нота до України від Білорусі, є певні заяви, але, якби вони хотіли війни, то вони б вже оголосили мобілізацію, виступив би сам Лукашенко з загрозливими заявами. Можливо, він ще виступить – йому теж треба буде якось відреагувати,

– вважає політолог.

Проте він зауважив, що реакція білоруського керівництва не схожа на використання цього інциденту, як приводу для війни.

"Навіть реакція Пєскова свідчить, що і Росія не готова починати війну саме з білоруського напряму", – наголосив Фесенко.

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Москва готується

Він підкреслив, що єдина, хто зараз торочить, що потрібно починати війну, що це образа для Білорусі, треба реагувати, – це російська "партія війни".

Недолугі "експерти", які вважають, що ще трохи й можна перемогти Україну, ще трохи – і Лукашенко приєднається до війни проти України,

– вважає співрозмовник.

Він наголосив, що серйозні люди, навіть ті, хто воює проти України, розуміють: поки що навіть Москва не готова до війни з білоруського напряму проти України.

На думку експерта, вони готуються до цього, але не сьогодні.

"Я поки що спокійно сприймаю цей інцидент. Перефразовуючи назву відомої п'єси Шекспіра, це – "багато галасу з нічого", – підкреслив Володимир Фесенко.

Падіння ракети в Білорусі 29 грудня: що відбувається

Білорусь звинуватила Україну у порушенні свого повітряного простору зенітною ракетою С-300. У Міноборони зокрема зазначили, що Україна не виключає свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

Білорусь заявила про дві версії падіння зенітної ракети у Брестській області: буцімто ненавмисний запуск зенітної керованої ракети через низьку навченість або ж несправність самої ракети, чи навмисна провокація з боку ЗСУ.

За словами кореспондента "Радіо Свобода" в Білорусі Валерія Калиновського, Білорусь досить стримано коментує інформацію щодо падіння ракети. Влада навіть з самого початку намагалася замовчати цей інцидент.