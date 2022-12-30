Генерал-лейтенант сказав, чи втягне Лукашенко свою армію у війну після падіння ракети в Білорусі

Шириться думка, що Білорусь може використати інцидент з падінням ракети на своїй території як привід вступити у війну проти України. Втім, якби Алєксандр Лукашенко хотів, то вже давно зробив це.

Але самопроголошений президент Білорусі розуміє, що це означатиме для нього політичний кінець, саме тому він максимально відтягує ці дії та маневрує. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Чи використає Білорусь інцидент з ракетою для вступу у війну

Що стосується інциденту з падінням ракети, то військовий експерт зауважив, що в Білорусі пропаганда не настільки глибока та міцна як у Росії. Однак вона таки діє та до того ж відчуває на собі тиск російської інформаційної системи.

Ба більше, навіть якщо припустити, що на території Білорусі 29 грудня впали уламки української ракети, то не режиму Лукашенка взагалі ставити нашій державі якісь питання щодо інциденту.

З території Білорусі по Україні завдавали ударів з повітря та звідти зайшли російські війська. За все це, згідно з міжнародним законодавством, Республіка Білорусь як держава несе відповідальність,

– зауважив генерал-лейтенант.

Утім, у війні є інформаційна боротьба і вони цим зараз займаються. Так, спочатку Білорусь робила це обережно, а тепер під тиском Росії активізують цю тему, щоб мати привід до вступу у війну.

"Але не привід головне, а їх можливості. А можливостей в угруповання поки обмаль. Вони є, але для ефективних ударів та проведення наступальних дій щодо України сил у них поки обмаль", – підсумував військовий експерт.

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Падіння ракети в Білорусі: що відомо