На жаль, ця лафа закінчилась, – військовий експерт про ліквідацію росіянами власної авіації

У Брянській області Росії 13 травня відбулися аномальні явища: там нібито один за одним впали російські 2 гелікоптери Мі-8 та 2 літаки Су-34 та Су-35. Також загинули їхні екіпажі.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу про наявні версії щодо падіння російських літальних апаратів і як вони впливають на психологічний стан росіян.

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Існують декілька версій того, що відбулося насправді. По одній – повітряні судна окупантів знищили українські захисники за допомогою Patriot чи IRIS-T. Або ж Україна до кордону з Брянщиною підтягнула високоточні ЗРК і почала збивати літаки, які там кружляють з метою бомбардування української території.

За іншою версією самі ж окупанти з переляку через новітнє озброєння, яке ЗСУ надали партнери, не розібрались в ситуації і збили свої ж повітряні судна.

Киричевський зауважив, що версії про те, що росіяни самі позбивали свої гелікоптери та літаки, не витримують критики.

Перші ніж вони відкрили б вогонь, спочатку мав би спрацювати датчик "свій – чужий". У росіян дійсно багато проблем, але навряд чи є в тому, щоб налагодити комунікацію по лінії датчика "свій – чужий",

– підкреслив військовий експерт.

Він нагадав, що в окупантів був такий період на початку березня 2022 року.

"Була така лафа, коли українська авіація та Bayraktar працювали по російськім ЗРК. Але, на жаль, ця лафа дуже швидко закінчилась у квітні. І від цього стало гірше хіба що росіянам, тому що в цей час у них почалися основні втрати авіації", – наголосив він.

Окупанти в істериці

В українському інформпросторі з подачі Євгенія Пригожина обговорюють теорію, що всі літальні апарати окупантів впали в радіусі 20 кілометрів. І це буцімто означає, що там якесь російське ЗРК працювало по колу.

"Однак таке падіння повітряних суден пов'язано з тим, що вони летіли саме в такому бойовому порядку. В його центрі мав бути Су-34 з керованими авіабомбами, а Су-35 та Мі-8 його мали прикривати", – пояснив співрозмовник.

Окупанти пишуть в істериці, що це їхнє ППО позбивало свою ж авіацію, припускаючи, що нібито українські сили змогли адаптувати ракети AIM-120 класу "повітря - повітря", які також використовуються на NASAMS, для Міг-29 та Су-27.

Що відбулося насправді, тут росіянам не варто давати інформацію з відкритих джерел, тому що повторення таких "успіхів" з побоїщами російської авіації "від імені брянського ППО" має суттєве значення для контрнаступу ЗСУ,

– наголосив він.

Коли росіяни обстрілюють українські прикордонні або прифронтові населені пункти такою невибірковою зброєю, у такий спосіб, вони на жаль, тренуються працювати по наших військах безпосередньо на лінії фронту.

"Тому поки що цього не трапилось, треба методи протидії зокрема за допомогою технічної підтримки західних союзників напрацьовувати зараз. А зважаючи на те, яке це чутливе питання, нехай росіяни вважають, що їхні літаки та гелікоптери збиває "брянське ППО", – відзначив Киричевський.

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Були впевнені, що недосяжні для ППО України

Він пояснив, чому українські експерти почали робити ІПСОшний акцент, що це була російська ППО. Тому що коли за раз збивають декілька специфічних летальних апаратів, з яких два – вертольоти РЕБ, які мали б заглушити наші РЛС, а вони заглушили своїх, це впливає на моральних дух окупантів.

"Вони почали скидати авіаційні бомби по українських територіях, тому що були впевнені, що є недосяжними для нашого ППО. А тепер вони припускають, що українські сили мають можливість збивати їхню авіацію на такій великій дистанції. Крім того, у них з'явився сумнів, а раптом свої ж можуть збити. І це справляє відповідний негативний вплив на психологічний стан окупантів", – впевнений військовий експерт.

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