Не виключаю провокації, – глава Бюро нацбезпеки Польщі про падіння російської ракети

У Польщі знову прокоментували порушення польського повітряного простору російською ракетою під час атаки на Україну 29 грудня. Там вважають, що це чергова провокація Кремля та випробування нового уряду.

У грудні 2023 року польський парламент підтримав кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра Польщі. Відтоді перевагу в уряді отримала партія "Громадянська платформа".

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Провокація польського уряду

За словами глави Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севери, Росія усвідомлює, що польську владу переймає адміністрація, яка не керувала 8 років. Він стверджує, що новообраний уряд ще не засвоїв свої обов'язки, які пов'язані з політичним наглядом і розподілом повноважень між військовими.

Складно припустити, що порушення 40-кілометрового кордону було випадковим. Я, як і наші союзники, не виключаю російської провокації,

– заявив посадовець.

На думку глави Бюро нацбезпеки, наразі Польща має коригувати нормативні акти, які пов'язані із системою командування й управління в мирний час. Як зазначив Севера, ризик випробування нової влади досить високий.

Що цьому передувало