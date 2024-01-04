Не виключаю провокації, – глава Бюро нацбезпеки Польщі про падіння російської ракети
Джерело:BBN
У Польщі знову прокоментували порушення польського повітряного простору російською ракетою під час атаки на Україну 29 грудня. Там вважають, що це чергова провокація Кремля та випробування нового уряду.
У грудні 2023 року польський парламент підтримав кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра Польщі. Відтоді перевагу в уряді отримала партія "Громадянська платформа".
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Провокація польського уряду
За словами глави Бюро національної безпеки Польщі Яцека Севери, Росія усвідомлює, що польську владу переймає адміністрація, яка не керувала 8 років. Він стверджує, що новообраний уряд ще не засвоїв свої обов'язки, які пов'язані з політичним наглядом і розподілом повноважень між військовими.
Складно припустити, що порушення 40-кілометрового кордону було випадковим. Я, як і наші союзники, не виключаю російської провокації,
– заявив посадовець.
На думку глави Бюро нацбезпеки, наразі Польща має коригувати нормативні акти, які пов'язані із системою командування й управління в мирний час. Як зазначив Севера, ризик випробування нової влади досить високий.
Що цьому передувало
- Зранку 29 грудня під час масованого обстрілу України у повітряний простір Польщі увійшов неідентифікований літальний об'єкт.
- Після цього Анджей Дуда відреагував на порушення повітряного простору Польщі. Він повідомив про проведення термінового засідання з військовими. На зустрічі були присутні міністр оборони, начальник генштабу та інші.
- Водночас був проведений пошук невідомого літаючого об'єкту, який перетнув повітряний простір з боку України. Він рухався на великій швидкості. Його спостерігали мешканці гміни Долгобичув на Люблінщині. Мовиться про територію навколо Пшеводува. Неопізнаний предмет бачили також багато жителів Грубешівського, Томашівського та Замойського повітів.
- Того ж дня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів нараду з силовиками, де обговорив інцидент. Також у зв'язку із перетином польського кордону невідомим об'єктом з боку України, сили ППО Польщі приводили у стан підвищеної бойової готовності.
- Згодом у Варшаві заявили, що реагуватимуть "жорсткіше", якщо Росія надалі скоюватиме подібні провокації, порушуючи повітряний простір країни.
- 3 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід до рішучих дій щодо Росії. Він наголосив на посиленні санкцій та наданні Україні ракет дальнього радіуса дії.