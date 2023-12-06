Допомога Україні від США: лідер республіканців у Сенаті закликатиме голосувати проти

Лідер Республіканської партії у Сенаті США Мітч Макконнелл зробив нову заяву стосовно допомоги Україні та Ізраїлю. Він зазначив, що закликатиме сенаторів-республіканців голосувати проти цієї ініціативи.

Макконнелл зазначив, що мовиться про законопроєкт про виділення 106 мільярдів доларів США, який запропонував президент країни Джо Байден. Голосування за нього має відбутися 6 грудня.

Цікаво Маю обережний оптимізм, – Подоляк про можливість виділення допомоги від США цьогоріч

Макконнелл проти ініціативи для України

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер призначив на 6 грудня ключове процедурне голосування щодо ініціативи, яку запропонував Джо Байден.

Зокрема, проєкт закону передбачає, що 60 мільярдів доларів США мають піти на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. Водночас ініціатива не містить положень про укріплення кордону з Мексикою, що обурило республіканців.

Зрештою лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме, щоб сенатори-республіканці голосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Ми робимо це, щоб наголосили, сподіваюся, востаннє, що ми наполягаємо на значних змінах на кордоні,

– пояснив Макконнелл.

Шумер також звинуватив республіканців у тому, що вони "взяли допомогу Україні в заручники" через їхні вимоги змінити прикордонну політику. Водночас для лобіювання голосування за ініціативу американського президента прибули держсекретар Ентоні Блінкен та українська делегація на чолі з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Звернутися до сенаторів мав і Володимир Зеленський. Але він в останній момент скасував свій виступ.

Зеленський збирався звернутися до сенаторів