Пакетів вистачить: Шойгу хоче збільшити росармію до 1,5 мільйона

Сєргєй Шойгу заявив, що росармію потрібно суттєво збільшити. Вочевидь, країна-окупантка настільки шокована своїм "від'ємним успіхом", що готова "задвохсотити" мільйони росіян.

Шойгу мало "двохсотих" серед російської армії. Тому він хоче збільшити кількість російських окупантів.

Зауважте Лякав "Сарматами" та "Цирконами": Путін виступив на колегії міноборони Росії

Росармія у божевільних планах Шойгу має зрости до 1,5 мільйона солдат. З них – 670 тисяч контрактників. Чому ж він так не любить росіян, що хоче, аби всі вони якнайшвидше опинилися на концерті у Кобзона, Шойгу не розповів.

Путін розповів про сумну долю мобіків

Станом на 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 99 740 російських окупантів . Окрім того, Росія втратила чимало техніки.

Під час виступу перед міноборони Росії Путін розбалакався про сумну долю російських мобіків. Бункерний дід заявив, що 300 тисяч мобіків Росії наразі достатньо. Звичайно ж, Путін збрехав, адже забирати на війну у Росії продовжують.

Бункерний дід заявив, що станом на 21 грудня 150 тисяч мобіків ще тренуються вмирати на полігонах у Росії. Тим часом 150 – вже вирушило на фронт, щоб повернутися додому у пакетах.