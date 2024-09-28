У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами: майже пів борту загинуло

Поблизу афганського кордону впав вертоліт із російськими льотчиками. Є загиблі та поранені.

Останнім часом перебування у Пакистані для окупантів стало особливо небезпечним. Нещодавно там ледве на міні не підірвався посол країни-агресорки, а тепер стало відомо про авіакатастрофу з російськими пілотами.

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Катастрофа з російськими пілотами

Як повідомляє Reuters, 28 вересня на півночі Пакистану зазнав аварії чартерний вертоліт, на борту якого перебувало 14 людей. Серед них були російські пілоти.

Судно розбилося незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

Щонайменше шість людей загинули. Ще 8 зазнали травм та були госпіталізовані.

Два джерела на умовах анонімності уточнили, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Падіння Мі-8 у Пакистані / Фото соцмережі

Зверніть увагу! Російські ЗМІ розповідають, що на борту було 3 російські пілоти та 11 пасажирів. Попередньо, вертоліт був орендований компанією Mari Petroleum, яка займається розвідкою та видобутком нафти. Ймовірно, судно прямувало до родовища чорного золота. По дорозі почалися технічні проблеми. Росіяни спробували посадити вертоліт, але хвостовий гвинт ударився об землю, і судно перекинулося. Представники Mari Petroleum заявили, що у Мі-8 відмовив двигун.

Нагадаємо, що нещодавно трапилася катастрофа Мі-8 на Камчатці, внаслідок якої загинули 22 особи.