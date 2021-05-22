У Пакистані трапився теракт: є загиблі та постраждалі

На південному заході Пакистану 21 травня стався теракт. Внаслідок потужного вибуху бомби 6 людей загинули, а ще 15 отримали поранення.

Деталі теракту у Пакистані

Інцидент трапився у місті Чаман, що у провінції Белуджистан. Теракт відбувся у той день, коли по всій країні були заплановані акції на підтримку Палестини у конфлікті з Ізраїлем.

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Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу. Відомо, що політик не постраждав.

Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

Коротко про загострення між Палестиною та Ізраїлем

Конфлікт між державами загострився на початку травня. Це трапилося через те, що Ізраїль почав виселяти палестинські родини з їх будинків у Східному Єрусалимі. Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі.

З 10 травня між сторонами розпочалися ракетні обстріли. Внаслідок них загинули понад 227 палестинців, 10 ізраїльтян та 2 іноземців.

Згодом державам вдалося домовитися про припинення вогню. Перемир'я почало діяти з 02:00 21 травня. Зауважимо, сторони дотримуються домовленостей.

Вибух відбувся через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші привітав режим припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням бойовиків ХАМАС. Зауважимо, Пакистан виступає за мирне вирішення ситуації у Палестині.