Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів

Палата представників США ухвалила важливе рішення. Воно стосується заморожених російських активів та їхнього використання.

Про відповідне рішення стало відомо 20 квітня ввечері. Тепер цей закон має ухвалити Сенат.

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Питання довго було дискутивним

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня одноголосно ухвалила резолюцію із закликом передати заморожені російські активи на відновлення України.

Першочергово мовиться про створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи Метою є всебічне відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії Росії.

Цей механізм передбачає створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б заморожені російські активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Розмов про передачу заморожених російських активів на користь України було доволі багато ще від початку повномасштабної війни у лютому 2024 року.

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