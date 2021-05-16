Обмін ракетними ударами: Палестина та Ізраїль повідомили про кількість жертв

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем та рухом ХАМАС. За менше ніж тиждень по ізраїльській території та Сектору Гази випустили понад 3 тисячі ракет.
Джерело:BBC
За тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців, серед них – понад 4 десятки дітей. Четверо людей загинули за останню добу.
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Щодо втрат Ізраїлю, то ЦАХАЛ повідомляє про 10 жертв.
Статистика обстрілів ізраїльської сторони:
- ХАМАС випустив 2900 ракет в напрямку ізраїльської території.
- 450 впали в секторі.
- 1150 ракет були ліквідовані "Залізним куполом".
Ізраїль продовжує обстріл Сектору Гази
Тим часом 16 травня ізраїльтяни завдали удар по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Мовиться про військові склади.Зверніть увагу! Напередодні армія оборони Ізраїлю знищила багатоповерхівку "Аль-Джала" в Секторі Гази. Стверджують, що, крім офісів міжнародних ЗМІ, там був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.