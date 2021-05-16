Обмін ракетними ударами: Палестина та Ізраїль повідомили про кількість жертв

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З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем та рухом ХАМАС. За менше ніж тиждень по ізраїльській території та Сектору Гази випустили понад 3 тисячі ракет.

Джерело:

BBC

За тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців, серед них – понад 4 десятки дітей. Четверо людей загинули за останню добу.

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Щодо втрат Ізраїлю, то ЦАХАЛ повідомляє про 10 жертв.

Статистика обстрілів ізраїльської сторони:

  • ХАМАС випустив 2900 ракет в напрямку ізраїльської території.
  • 450 впали в секторі.
  • 1150 ракет були ліквідовані "Залізним куполом".

Ізраїль продовжує обстріл Сектору Гази

Тим часом 16 травня ізраїльтяни завдали удар по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази. Мовиться про військові склади.

Зверніть увагу! Напередодні армія оборони Ізраїлю знищила багатоповерхівку "Аль-Джала" в Секторі Гази. Стверджують, що, крім офісів міжнародних ЗМІ, там був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.

Що відомо про обстріл між ізраїльтянами та палестинцями?

Авіаудари з Сектора Гази розпочали завдавати 10 травня – після заворушень між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями у Східному Єрусалимі. Ізраїль відповідає на обстріли: головна ціль – об'єкти ХАМАСу. Через загострення ситуації на екстрене засідання збирається Радбез ООН.