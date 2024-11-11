Хотіли залишити ЗСУ без "крил", а цивільних – без світла: викрито групу агентів Росії

СБУ і Нацполіція затримали групу зловмисників, які підпалювали військову техніку і електропідстанції. Виявилося, що вони працювали на спецслужби країни-агресора.

Відомо, що затримані виконували завдання від окупантів на Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Полювали за авіатехнікою і енергооб'єктами

Так, у Кіровоградській області троє чоловіків віком 17 та 18 років проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, вони хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

На Полтавщині рецидивіст спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.

У Черкаській області 34-річний житель підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозр за трьома статтями:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

умисне знищення або пошкодження майна.

Усі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Встановлено, що фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали "легких" заробітків у Телеграм-каналах.

СБУ і поліція викрили групу молодиків, які заробляли гроші, шкодячи Україні / Фото СБУ

До слова, нещодавно СБУ викрила агента російської розвідки, який працював у ТЦК на Волині.