У ковпаку ката та з зашморгом у руках: активісти з Одеси "прикрасили" Катерину II

Пристрасті довкола пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі досі не вщухають. Зранку 2 листопада жителі міста побачили Катерину у красномовному образі.

Про це повідомляє 24 канал, з посиланням на інформацію з мережі. Нові елементи на пам'ятнику з'явилися уранці 2 листопада.

Читайте також Пам'ятник Катерині Другій в Одесі – тимчасове питання, яке скоро зникне, – Подоляк

Активісти продовжують "натякати", що російській імператриці в Одесі не місце

Місцева влада ніяк не може визначитися з долею пам'ятника. Однак активісти з Одеси продовжують висловлювати своє незадоволення різними способами.

Зокрема 2 листопада на голову Катерини II одягли ковпак ката. Крім того, у руку імператриці дали зашморг.

Дивіться відео телеграм-каналу "Х**** Одеса" з місця подій:

Голова Південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк поділився світлиною з місця подій. Він також прокоментував промовистий "лук" Катерини.

Це зашморг для окупантів чи колаборантів із міської ради? Для кого, як ви вважаєте друзі,

– поцікавився Гуцалюк.



"Прикрашений" пам'ятник Катерині II / Фото "Суспільне Одеса"

Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул теж поширив фото у своїх соцмережах і написав, що "далі тільки демонтаж". Схоже, активіст узяв відповідальність за долю пам'ятника у свої руки.

Зробимо це разом та відкрито,

– написав Дем'ян Ганул.

До теми А Катерина ІІ то досі стоїть: в Одесі хочуть перейменувати близько сотні вулиць

Зносити чи не зносити – відповідь очевидна: що варто знати про сварки довкола пам'ятника

Насамперед нагадаємо, що ще влітку громадяни України почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.

Однак мер міста Геннадій Труханов згодом заявив, що він проти знесення пам'ятника. 28 вересня міськрада Одеси провалила голосування за демонтаж Катерини II.

Річ у тім, що більшість чиновників просто відмовилася голосувати. "За" висловилися лише 17 депутатів.

Натомість понад 3900 одеситів в електронному голосуванні вказали, що хочуть, аби пам'ятник повністю знесли. За збереження пам'ятника з доповненням історичною інформацією щодо діяльності Катерини II голосів було теж чимало – 2 816.

Зверніть увагу – Труханов заявив, що з Росією потрібен компроміс: дивіться відео