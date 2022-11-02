У ковпаку ката та з зашморгом у руках: активісти з Одеси "прикрасили" Катерину II
Пристрасті довкола пам'ятника російській імператриці Катерині II в Одесі досі не вщухають. Зранку 2 листопада жителі міста побачили Катерину у красномовному образі.
Про це повідомляє 24 канал, з посиланням на інформацію з мережі. Нові елементи на пам'ятнику з'явилися уранці 2 листопада.
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Активісти продовжують "натякати", що російській імператриці в Одесі не місце
Місцева влада ніяк не може визначитися з долею пам'ятника. Однак активісти з Одеси продовжують висловлювати своє незадоволення різними способами.
Зокрема 2 листопада на голову Катерини II одягли ковпак ката. Крім того, у руку імператриці дали зашморг.
Дивіться відео телеграм-каналу "Х**** Одеса" з місця подій:
Голова Південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк поділився світлиною з місця подій. Він також прокоментував промовистий "лук" Катерини.
Це зашморг для окупантів чи колаборантів із міської ради? Для кого, як ви вважаєте друзі,
– поцікавився Гуцалюк.
"Прикрашений" пам'ятник Катерині II / Фото "Суспільне Одеса"
Відомий одеський активіст Дем'ян Ганул теж поширив фото у своїх соцмережах і написав, що "далі тільки демонтаж". Схоже, активіст узяв відповідальність за долю пам'ятника у свої руки.
Зробимо це разом та відкрито,
– написав Дем'ян Ганул.
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Зносити чи не зносити – відповідь очевидна: що варто знати про сварки довкола пам'ятника
- Насамперед нагадаємо, що ще влітку громадяни України почали підписувати петицію до президента про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський розглянув її й звернувся до Одеської міськради, щоб вони розібралися з Катериною.
- Однак мер міста Геннадій Труханов згодом заявив, що він проти знесення пам'ятника. 28 вересня міськрада Одеси провалила голосування за демонтаж Катерини II.
- Річ у тім, що більшість чиновників просто відмовилася голосувати. "За" висловилися лише 17 депутатів.
- Натомість понад 3900 одеситів в електронному голосуванні вказали, що хочуть, аби пам'ятник повністю знесли. За збереження пам'ятника з доповненням історичною інформацією щодо діяльності Катерини II голосів було теж чимало – 2 816.
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