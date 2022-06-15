"Пам'ятник пральній машині": українці глузують з монумента російському солдату у Бердянську

У Бердянську росіяни вирішили встановити памʼятник "російському солдату-визволителю". Проте українці дали йому вже свою назву, яка більше підходить окупантам.

Мешканці окупованого Бердянська жартують, що росіяни поставили у них памʼятник пральній машині. Про це 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя.

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За його словами, кілька днів тому була помічена активність на Приморській площі Бердянська. У зеленій зоні окупанти зробили якийсь бордюрчик, підсипали його щебенем, а тоді привезли й поставили великий прямокутний камінь – памʼятник невідомо чому.

Люди недовго гадали, що це буде за памʼятник. Росіяни наліпили на нього наліпку з написом, що "на этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю",

– повідомив кореспондент.



Напис на камінні / Фото Радіо Свобода

"Але люди придивилися до того памʼятника. Здалека невеличке, прямокутне, а посередині темна пляма з цим написом. Дуже схоже на пральну машинку, яка є обʼєктом бажань російських окупантів", – розповів кореспондент.

Він додав, що тепер Бердянськ має памʼятник пральній машинці. Крім того, українці сподіваються, що ніякого монумента "російському солдату-визволителю" окупанти просто не встигнуть поставити.

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