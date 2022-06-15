"Пам'ятник пральній машині": українці глузують з монумента російському солдату у Бердянську

15 червня 2022 , 16:39
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У Бердянську росіяни вирішили встановити памʼятник "російському солдату-визволителю". Проте українці дали йому вже свою назву, яка більше підходить окупантам.

Мешканці окупованого Бердянська жартують, що росіяни поставили у них памʼятник пральній машині. Про це 24 каналу розповів журналіст із Запоріжжя.

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За його словами, кілька днів тому була помічена активність на Приморській площі Бердянська. У зеленій зоні окупанти зробили якийсь бордюрчик, підсипали його щебенем, а тоді привезли й поставили великий прямокутний камінь – памʼятник невідомо чому.

Люди недовго гадали, що це буде за памʼятник. Росіяни наліпили на нього наліпку з написом, що "на этом месте будет установлен памятник российскому солдату-освободителю",
– повідомив кореспондент.


Напис на камінні / Фото Радіо Свобода

"Але люди придивилися до того памʼятника. Здалека невеличке, прямокутне, а посередині темна пляма з цим написом. Дуже схоже на пральну машинку, яка є обʼєктом бажань російських окупантів", – розповів кореспондент.

Він додав, що тепер Бердянськ має памʼятник пральній машинці. Крім того, українці сподіваються, що ніякого монумента "російському солдату-визволителю" окупанти просто не встигнуть поставити.

У Бердянську місцеві глузують із пам'ятника, який нагадує пральну машину: дивіться відео

Яка ситуація у Бердянську: останні новини

  • У тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську 12 червня пролунали вибухи. Ймовірно, влаштувала їх російська влада. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни. Зазначимо, що російські ЗМІ повідомили, що в Бердянську були вибухи. Їм про це сказав місцевий колаборант і зрадник України Володимир Рогов.
  • 2 червня у порту Бердянська пролунав потужний вибух. Очевидці кажуть, що візуально виглядає, що окупанти вдарили в те саме місце, де раніше ЗСУ потопили російський корабель "Саратов".
  • Російські окупанти планують перейти на рубльову зону на тимчасово окупованих територіях. Так, з 25 травня такий перехід відбудеться у Бердянську.
  • Російські загарбники продовжують порушувати права громадян на території тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області. Вони активно створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.
  • Окупанти перетворюють українські міста в гетто, куди не можна потрапити і звідки не можна вибратися. Люди потрапляють у пастки на в'їзді та виїзді з міста. Черговий такий випадок зафіксували у Запорізькій області. Там виїзд із Бердянська з боку Василівки росіяни заблокували бетонними плитами.
Автор: Марія Лелека