Паніка довкола ескалації: Монастирський розповів, як поліція боротиметься з мародерством
Джерело:"Свобода слова на ICTV"
У неспокійний час в Україні може зрости рівень злочинності. Через це правоохоронці збільшують присутність на вулицях, щоб гарантувати безпеку громадян.
Деталі від Монастирського
На тлі інформації про можливий напад Росії поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Збільшення поліцейської присутності в містах та селах дає добропорядним людям впевненість, а для тих, що налаштовані на певні правопорушення, є пересторогою,
– розповів Монастирський.
Ефективність таких заходів підтверджують нещодавні навчання правоохоронців у селищі Каланчак Херсонської області. Впродовж тижня тренувань до поліцейських не надійшло жодне повідомлення про крадіжку у цьому населеному пункті, а також сусідніх.
Поліцію перевели у посилений режим
Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з 14 по 19 лютого правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Це означає, що на вулицях збільшать кількість патрулів, відкриють додаткові ситуаційні центри, а об'єкти критичної інфраструктури та органів влади візьмуть під охорону.
Останні новини про можливу ескалацію
- У Пентагоні заявили, що Росія збільшила кількість своїх військ біля кордонів України та в Білорусі.
- Водночас у російському міністерстві оборони кажуть, що завершили низку військових навчань. Тому частина контингенту повертається на місця постійної дислокації.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що найближчим часом Росія не нападе. Тому українцям не слід панікувати.
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