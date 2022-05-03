Папа Римський каже, що Орбан розповів йому, коли росіяни планують завершити війну
Джерело:Corriere della Sera
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском та розповів, коли росіяни планують завершити війну.
Згідно з інформацією, яку розповів Папа Римський, росіяни нібито планують закінчити війну до 9 травня.
Важливо Папа Римський заявив, що просив про зустріч з Путіним у Москві, але відповіді не отримав
Голова католицької церкви зазначила, що дуже сподівається на справжнє завершення війни.
Тепер це не просто Донбас — це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт... Я налаштований песимістично, але ми маємо зробити все можливе, щоби зупинити війну, — прокоментував Папа Римський.
Відомо, що зустріч прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з Папою Римським Франциском відбулася 22 квітня 2022 року.
Крім того, очільник католицької церкви додав, що поки не планує візиту до Києва. За його словами, спочатку він хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Що може зробити Росія на 9 травня
- Чиновники Заходу та США вважають, що Путін може вдатись до оголошення війни Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили, оскільки в планах у диктатора – завоювати Східну та Південну Україну.
- Схожої думки й начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації, тому найближчим часом можна готуватися до оголошення відкритого призову.
- Щодо загальної мобілізації, то ймовірність її оголошення дуже низькі. Таке рішення викличе соціальний вибух в Росії і може стати неконтрольованим полум'ям, адже велика частина суспільства чекає від Путіна 9 травня гарних новин.
- Російським окупантам, які перебувають на Донеччині та Луганщині, а також бойовикам ОРДЛО почали обіцяти, що незабаром створені Кремлем недореспубліки "стануть частиною Росії". Ймовірно, Путін може оголосити про це 9 травня.
- За словами прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса, існують "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.
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