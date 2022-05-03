Папа Римський каже, що Орбан розповів йому, коли росіяни планують завершити війну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Франциском та розповів, коли росіяни планують завершити війну.

Згідно з інформацією, яку розповів Папа Римський, росіяни нібито планують закінчити війну до 9 травня.

Важливо Папа Римський заявив, що просив про зустріч з Путіним у Москві, але відповіді не отримав

Голова католицької церкви зазначила, що дуже сподівається на справжнє завершення війни.

Тепер це не просто Донбас — це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт... Я налаштований песимістично, але ми маємо зробити все можливе, щоби зупинити війну, — прокоментував Папа Римський.

Відомо, що зустріч прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з Папою Римським Франциском відбулася 22 квітня 2022 року.

Крім того, очільник католицької церкви додав, що поки не планує візиту до Києва. За його словами, спочатку він хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що може зробити Росія на 9 травня

Чиновники Заходу та США вважають, що Путін може вдатись до оголошення війни Україні 9 травня. Це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили, оскільки в планах у диктатора – завоювати Східну та Південну Україну.

Схожої думки й начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що вже зараз Росія перейшла до прихованої мобілізації, тому найближчим часом можна готуватися до оголошення відкритого призову.

Щодо загальної мобілізації, то ймовірність її оголошення дуже низькі. Таке рішення викличе соціальний вибух в Росії і може стати неконтрольованим полум'ям, адже велика частина суспільства чекає від Путіна 9 травня гарних новин.

Російським окупантам, які перебувають на Донеччині та Луганщині, а також бойовикам ОРДЛО почали обіцяти, що незабаром створені Кремлем недореспубліки "стануть частиною Росії". Ймовірно, Путін може оголосити про це 9 травня.

За словами прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса, існують "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.

Це може вас зацікавити – політолог вважає, що вивезти людей з Маріуполя має Папа Римський: відео