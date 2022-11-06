"Російський гуманізм" і "Достоєвський надихає": Папа Римський оскандалився заявою про вбивць

Папа Римський знову "відзначився" скандальною заявою. Доки Росія щодня вбиває українців, понтифік заявив, що "дуже поважає російський гуманізм".

Скандальну заяву Папа Римський зробив під час інтерв'ю. Він заявив, що після початку повномасштабного вторгнення ходив у російське посольство та спілкувався там з представником країни-окупантки.

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Папа Римський заявив, що був готовий їхати до Москви. Однак Сергій Лавров заявив, що "наразі не треба". Понтифік наголосив, що з того часу Святий Престол працює над тим, аби знайти рішення.

Водночас при цьому Папа Римський зробив скандальну заяву про росіян, які вбивають в Україні дорослих та дітей, а також знищують міста й села. Загарбників понтифік назвав "великим народом" й заявив про начебто російський гуманізм.

Папа Римський наголосив, що дуже поважає росіян. А Достоєвський взагалі "надихає думати про християнство".

Підсумував свої слова понтифік тим, що дуже любить українців, і дуже любить росіян.

Скандальні заяви Папи Римського

Папа Римський закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до переговорів. Це у той час, коли російські ракети летіли на українські міста, щоб вбивати українців.

Також понтифік називав російську пропагандистку Дар'ю Дугіну, яку нібито вбили у Росії, "невинною жертвою". Тоді глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що "українське серце розривається від слів Папи".

Окрім того, навесні 2022 року Папа Римський схарактеризував свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Тим часом Кіріл благословляв вбивства українців.

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