Статус Папи Римського змінився, – політтехнолог про недолугі пропозиції понтифіка

Папа Римський відомий своїми суперечливими заявами щодо України. Якщо раніше понтифік хоча б прирівнював агресора та жертву, то зараз прямо застосовує кремлівські тези.

Такою думкою з 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман, прокоментувавши останню заяву Папи Римського, який сказав, що Україні потрібно проявити мужність та підняти білий прапор.

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Позиція змінилася

Політтехнолог розповів, що Папа Римський готовий відвідати Україну, тільки якщо поїздка буде поєднана з відвідинами Москви. Тобто у цій заяві понтифік згадує про Росію, водночас у виступі про "білий прапор" нічого про неї не говорить.

Він не сказав, що Росія повинна показати білий прапор, що вона зазнала поразки й повинна визнати це, щоб уникнути жертв. Ні, жодного слова не було сказано. Але летіти треба чомусь через Москву. Після цих заяв статус Папи Римського змінився у війні,

– зазначив Шейтельман.

Раніше понтифік начебто ставив Росію та Україну поряд, тоді теолог міг знайти якесь теоретичне пояснення. Буцім, що "усі діти Божі рівні, а нехай на небесах вирішать, що Росію – в пекло, а Україну – в рай".

Меседжі з Москви

Зараз же Франциск керується тезами, які просуває Росія. Приміром, нібито потрібно вести переговори, поки не стало гірше. Своєю чергою, цей тезис першим сказав глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, потім представник Росії в ООН Васілій Небензя. Навіть Владімір Путін завуальовано про це говорив.

Цю тезу Папа Римський не міг придумати самостійно. Це точно йому не "зверху" підказали, а "з боку". Це прямий меседж із Москви. Дослівний,

– підкреслив політтехнолог.

Натомість речник Кремля Дмітрій Пєсков взагалі заявив, що Папа Римський говорить теж саме, що Путін. Це не може бути збігом. У Кремлі конкретно "спалилися", що співпрацюють з понтифіком.

Папа Римський працює на Росію у цьому питанні. Зрозуміло, що по бартеру – Ватикан отримує щось, а за це видає ось таке. Меседжі фізично пишуться в Москві. Йому їх присилають. Я абсолютно впевнений, хоч навряд ми колись дізнаємося про це,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Як у світі відреагували на заяву Папи Римського