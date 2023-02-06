Я прошу про діалог, – Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та Путіним
Джерело:Rai News
Папа Римський Франциск заявив, що хотів би поговорити з президентами України та Росії. Понтифік вкотре закликав до діалогу.
Про це він заявив під час пресконференції. Вона відбулася під час його польоту з Південного Судану до Риму.
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Папа Франциск готовий зустрітися і з Зеленським, і з Путіним
Папа Римський заявив, що він відкритий для зустрічі з обома президентами – як з українським лідером Володимиром Зеленським, так і з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.
Я відкритий для зустрічі. Якщо я не поїхав до Києва, то тільки тому, що поки що не можу поїхати в Москву, але я прошу про діалог,
– заявив понтифік.
Своєю чергою, архиєпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, говорячи про війну в Україні на зворотному шляху з Папою з Південного Судану, заявив, що вона перебуває в руках Путіна.
"Ця війна – в руках пана Путіна, він може зупинити її виведенням військ і припиненням вогню, а потім переговорами про довгострокові угоди", – зазначив архиєпископ.
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Попередні заяви Папи Римського: коротко
- Папа Римський нещодавно написав відкритий лист, який пов'язав з дев'ятиріччям російського вторгнення в Україну. Понтифік відзначив сміливість українців перед російською агресією, однак знову заговорив про поступки перед окупантами.
- В інтерв'ю американським журналістам Франциск вкотре озвучив свою позицію щодо війни в Україні. Він назвав українців народом-мучеником, який страждає через російську агресію.
- Також Папа підняв тему війни в Україні під час своєї щотижневої загальної аудієнції. Понтифік порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною. Мовиться про часи Другої світової війни, коли німці свідомо знищували євреїв. За його словами, зараз історія повторюється.
- Окрім цього, Франциск не стримав емоцій та заплакав під час своєї молитви за мир в Україні. Його голос почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Він не міг продовжити молитву близько 30 секунд.