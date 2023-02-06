Я прошу про діалог, – Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та Путіним

Папа Римський Франциск заявив, що хотів би поговорити з президентами України та Росії. Понтифік вкотре закликав до діалогу.

Про це він заявив під час пресконференції. Вона відбулася під час його польоту з Південного Судану до Риму.

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Папа Франциск готовий зустрітися і з Зеленським, і з Путіним

Папа Римський заявив, що він відкритий для зустрічі з обома президентами – як з українським лідером Володимиром Зеленським, так і з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Я відкритий для зустрічі. Якщо я не поїхав до Києва, то тільки тому, що поки що не можу поїхати в Москву, але я прошу про діалог,

– заявив понтифік.

Своєю чергою, архиєпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, говорячи про війну в Україні на зворотному шляху з Папою з Південного Судану, заявив, що вона перебуває в руках Путіна.

"Ця війна – в руках пана Путіна, він може зупинити її виведенням військ і припиненням вогню, а потім переговорами про довгострокові угоди", – зазначив архиєпископ.

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