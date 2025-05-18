"Ці емоції запамʼятаю на все життя": віряни поділились враженнями від інтронізації Папи Лева XIV

У Ватикані 18 травня пройшла інтронізація Папи Римського Лева XIV. Присутніми на літургійній службі були світові лідери, зокрема, президент України Володимир Зеленський.

Свідками інтронізаційної меси Папи Римського також стали десятки тисяч вірян, що зібралися на площі Святого Петра. Вони приїхали до Ватикану, як повідомила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, з різних континентів.

Важливо Як пройшла інтронізація Папи: головне про подію, фото та відео

Папа послідовно підтримує український народ

Інтронізація нового Папи Римського Лева XIV для усіх католиків – надважлива подія. Заради того, щоб бути присутніми на ній, вони готові подолати величезні відстані.

Андріана Кучер поспілкувалась з вірянами на площі Святого Петра, які поділилися своїми емоціями про подію.

Один з тих, хто був присутній на інтронізаційній месі приїхав до Ватикану з Перу – батьківщини Папи Лева XIV.

Ми приїхали сюди, щоб підтримати нашого нового Папу. У нас сьогодні дуже особливі емоції. Є відчуття, що увесь світ за цим стежить, за тим духом, який має об'єднати всіх. Це новий шлях для католицької церкви,

– наголосив вірянин.

Він також зазначив, що є дуже важливим, що Папа говорить про мир та послідовно підтримує український народ, "як і всі ми".

Одна з вірянок, що була присутня на події у Ватикані, приїхала з Вірменії, яка, за її словами, стала першою країною, що прийняла християнство.

Як християнка я горда бути сьогодні частиною цього дійства. Це дуже особливі емоції. Я в Італії вперше і дуже щаслива відчути цю атмосферу. Подія так вразила мене, що ці емоції запамʼятаю на все життя,

– поділилися враженнями жінка.

Ще одна вірянка розповіла, що спочатку хотіла побачити людей, які з'їхалися у Ватикан з усього світу, аби відчути особливу атмосферу і, звісно, побачити нового Папу.

Як на мене, то найкращим Папою був Франциск, але коли я побачила нового Папу – він саме проїжджав тут поруч, – то наче відчула Божу присутність. Це було просто неймовірно,

– сказала вона.

Чоловік, що приїхав на інтронізацію Папи з Іспанії, зазначив, що ця подія дуже важлива для церкви, а для нього особисто це – історичний момент. За його словами, він з нетерпінням чекав зі своєю сім'єю, аби стати частиною цього дійства.

Нагадаємо, що президент України та перша леді були на аудієнції Папи Римського Лева XIV. Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зустрівся понтифік після інтронізації. Також президент України запросив Папу відвідати нашу країну.