Папа Римський закликав молитись за мир в Україні

Папа Римський Франциск запропонував оголосити 26 січня Днем молитви за мир. У цей день він закликав вірян молитись, аби кожна політична дія служила загальнолюдському братерству.

Папа зізнався, що з тривогою слідкує за напругою, що загрожує завдати нового удару по миру в Україні.

До речі Росія намагається зірвати візит Папи Франциска, – посол України у Ватикані

Папа закликав молитись за мир

Такі дії, за словами Папи, ставлять під сумнів безпеку на всьому європейському континенті.

Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам,

– наголосив Папа.