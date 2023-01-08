Папа Римський прирівняв матерів з України та Росії, які втратили дітей на війні

Глава Католицької церкви Папа Римський Франциск вчергове поставив знак рівності між росіянами та українцями – тобто між агресорами та жертвами. Він заявив, що потрібно молитися за матерів обох держав, бо ті втратили дітей та воїнів на війні.

Понтифік неодноразово закликав Київ та Москву сісти за стіл перемовин, ігноруючи позицію України щодо можливості діалогу лише тоді, коли всі російські окупанти покинуть території нашої держави. Водночас у неділю, 8 січня, на закінчення молитви "Ангел Господній" він згадав про матерів українських та російських воїнів, прирівнявши їх.

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Чому така риторика є небезпечною

Ця ситуація, очевидно, свідчить про те, що у Папи Римського є певні проблеми з пам'яттю, адже він постійно забуває, що саме Росія є агресором, а Україна – жертвою в цій війні. Власне, загибелі десятки тисяч людей від, щонайменше, 24 лютого, на плечах Кремля та, зокрема, тих матерів, які поблагословили своїх синочків вбивати українців.

Стираючи межу між жертвою та катом, Франциск фактично підіграє державі-терористці, Путіну та всім кремлівським політикам, що бажають крові.

Папа молиться за українських і російських матерів, які втратили дітей на війні. Він просить усіх не забувати молитися за них, за всіх мучеників і за припинення війни,

– йдеться на офіційній сторінці Ватикану.

Однак, заради справедливості, варто сказати, що під час своєї промови глава Католицької церкви попросив усіх пам'ятати про "братів і сестер в Україні", де триває війна, попри різдвяні свята.

Тому все ж, напевне, не варто втрачати надії, що понтифік назве колись все своїми іменами та констатує "Росія напала на Україну, лише Росія може закінчити цю війну, коли виведе війська". Однак поки цього не сталось.

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Різдвяне "перемир'я" від Путіна

До цієї теми нагадаємо, що разом з Папою Римським за "почесний" титул найбільшого "миротворця" бореться російський диктатор Владімір Путін. Напередодні Святвечора та Різдва за юліанським календарем він сказав, що потрібно припинити вогонь на лінії фронту.

Однак згодом вкотре виявилося, що Кремль не дотримується обіцянок. Окупанти продовжували обстрілювати українські міста, попри заяви Кремля.